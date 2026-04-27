Компания «Синимекс» развивает экспертно-аналитическую систему совместно с ООО «Газпром ЦПС»

Компания «Синимекс» совместно с ООО «Газпром ЦПС» завершила очередной этап развития Экспертно-аналитической системы интеллектуальной поддержки при разработке и рассмотрении заданий на проектирование и технических требований (ЭАС ЗПТТ). Совместной командой проекта был реализован комплекс функциональных доработок, направленных на повышение эффективности работы с инженерной документацией, сокращение сроков ее подготовки и усиление контроля процессов. Об этом CNews сообщили представители «Синимекс».

Система ЭАС ЗПТТ предназначена для формирования заданий на проектирование и технических требований к объектам капитального строительства с учетом действующих нормативных стандартов. Решение позволяет создавать документы на основе готовых шаблонов, обеспечивая единый формат и ускоряя подготовку разработки проектной документации. В системе реализована возможность совместной работы пользователей, распределения ответственности за разделы, обмена комментариями, отслеживания истории изменений, а также передачи документов на согласование по бизнес-процессам в Систему управления инженерными данными (СУИД).

В рамках обновления были внедрены инструменты, повышающие удобство и прозрачность работы. В частности, реализована возможность редактирования многострочных текстовых полей в отдельном окне, что упрощает работу с объемными техническими документами при их наполнении. Оптимизирован интерфейс навигации по полям и разделам, позволяющий быстрее находить нужные данные и снижать вероятность ошибок на этапе заполнения.

Расширены возможности мониторинга: в отчетах появилась детализированная разбивка по статусам, что позволяет в режиме реального времени отслеживать прогресс работы по каждому документу, оперативно выявлять задержки и принимать управленческие решения. Дополнительно система автоматически уведомляет участников о ходе обсуждений и наглядно отображает зоны ответственности, что снижает риск дублирования задач и повышает эффективность командной работы.

Еще одним важным улучшением стала возможность передачи документов в СУИД на согласование в исходном формате, что обеспечивает их готовность к последующему подписанию электронной цифровой подписью (ЭЦП).

«Развитие системы ЭАС ЗПТТ — это важный шаг к повышению управляемости процессов подготовки инженерной документации. Нам было важно не просто автоматизировать отдельные операции, а выстроить сквозной, прозрачный процесс с разделением ответственности специалистов и контролем разработки документов на каждом этапе. Реализованные доработки уже позволяют сократить сроки подготовки документов и повысить их качество», — отметил Дмитрий Лысенко, заместитель руководителя программы проектов ЦР проектно-изыскательских работ, ООО «Газпром ЦПС».

«В этом проекте мы сфокусировались на пользовательском опыте и практической эффективности системы. Улучшения интерфейса, инструменты совместной работы и расширенная аналитика помогают командам быстрее принимать решения и снижать операционные риски. Для нас это пример того, как точечные изменения в цифровых инструментах дают ощутимый бизнес-результат», — сказал Денис Ермилов, заместитель директора по работе со стратегическими клиентами компании «Синимекс».

Реализация данного этапа развития системы позволила повысить качество подготовки инженерной документации, сократить сроки согласования и обеспечить более высокий уровень прозрачности и управляемости процессов при реализации проектов капитального строительства.