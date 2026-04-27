«Инвитро» перевела корпоративные коммуникации в российский защищенный мессенджер eXpress

Медицинская компания «Инвитро», перевела корпоративные коммуникации на российское программное обеспечение. Мера направлена на защиту внутренних процессов группы компаний от влияния извне. В качестве единого решения выбрана полностью отечественная разработка – платформа корпоративных коммуникаций eXpress. Об этом CNews сообщил представитель платформы.

В 2024 г. в «Инвитро» было принято стратегическое решение о миграции на российскую платформу коммуникаций в рамках стратегии импортонезависимости и цифровизации бизнес-процессов. Ранее в компании для внутреннего взаимодействия сотрудников использовался Microsoft Teams. Переход на российское ПО eXpress, сертифицированное ФСТЭК России по 4 уровню доверия, позволил отказаться от продукта зарубежного происхождения и объединить распределенных географически сотрудников в среде коммуникаций, отвечающей высоким стандартам информационной безопасности и защиты данных.

Ключевые требования, которые компания «Инвитро» предъявляла к вендору, включали обязательное развертывание в инфраструктуре заказчика (on-premise). В течение года был проведен пилотный проект, и платформа была выведена в промышленную эксплуатацию.

На начало 2026 г. более 5 тыс. сотрудников «Инвитро» используют eXpress. Корпоративный мессенджер полностью заменил иностранное ПО для коммуникаций и объединил в удобном и безопасном пространстве все основные каналы корпоративной связи: корпоративные чаты и каналы с обсуждениями, напоминаниями и пользовательскими статусами; звонки и конференции с реакциями; чат-боты для автоматизации рутинных процессов.

«Вместе с тем, как в целом по отрасли здравоохранения идет успешное импортозамещение зарубежного ПО, перевод корпоративных коммуникаций в российский мессенджер eXpress позволил нам существенно повысить уровень информационной безопасности компании. Рабочая коммуникация продолжает находиться под защитой вне зависимости от внешних факторов, а удобный интерфейс решения обеспечивает комфортную работу сотрудников», – сказал директор департамента сопровождения инфраструктуры «Инвитро – Информационные Технологии» Антон Никонов.

Миграция на отечественный мессенджер eXpress стала важным шагом в цифровой трансформации медицинской компании и укреплении ее технологической независимости. В настоящий момент заказчик изучает перспективы масштабирования решения.

«Благодарим «Инвитро» за доверие и в очередной раз видим, как проект с компанией-новатором в своей области становится базой развития нового отраслевого коммуникационного стандарта», – отметил основатель и CEO eXpress Андрей Врацкий.

