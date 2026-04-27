ИИ расширил зону контроля очередей на остановках Подмосковья

Теперь искусственный интеллект анализирует очереди на 662 остановках общественного транспорта в Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С августа 2023 г. искусственный интеллект в Подмосковье помогает оптимизировать пассажиропоток: он считает людей на остановках и передает данные в систему ЦУР. На их основе создается тепловая карта – она показывает, где и когда скапливаются очереди. На старте проекта ИИ работал на 116 остановках и помог выявить более 48 тыс. очередей. Сегодня зона ИИ-контроля расширилась почти в шесть раз – до 662 остановок», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Искусственный интеллект через камеры системы «Безопасный регион» подсчитывает людей на остановках и отслеживает образование очередей. Если очередь сохраняется длительное время, система автоматически передает в ЦУР Московской области данные: количество людей, время, адрес, сведения об остановке, маршрутах и перевозчиках.

На основе этих данных формируется тепловая карта. На ней отображается фактическое движение транспорта, задержки и возможные нарушения – с учетом пассажиропотока и маршрутов на каждой остановке.

Если в одном и том же месте регулярно возникают серьезные очереди, ответственному перевозчику поступает «сигнал». Это позволяет оперативно скорректировать расписание, выпустить на маршрут дополнительные автобусы или заменить их на более вместительные.

