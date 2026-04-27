«Хи-Квадрат» выпустил новую версию XDAC с поддержкой DML-операций и Yandex Database

Компания «Хи-Квадрат» представила обновленный автономный REST API сервер XDAC (Xsquare-DAC). В версии 6.0 добавлена поддержка Yandex Database и DML-операций для всех баз данных, а также реализована роль Database Reverse Proxy Server, улучшена производительность и исправлен ряд ошибок. Об этом CNews сообщили представители «Хи-Квадрат».

Xsquare-DAC автоматизирует процесс создания REST API, предоставляя доступ к хранимым процедурам и функциям на стороне PostgreSQL. Решение поддерживает все системы управления базами данных (СУБД) и ориентировано в первую очередь на организации, которым хотят открыть доступ к корпоративным данным для внешних систем, мобильных приложений или внутренних сервисов без разработки отдельного серверного приложения.

DML-операции доступны для всех баз данных, с которыми работает XDAC. Теперь через REST API пользователи могут выполнять не только вызовы хранимых процедур и функций, но и прямые операции с данными: вставку, обновление, удаление и выборку записей.

Помимо расширения типов запросов, добавлена возможность сопоставления URL-роутинга и конфигураций баз данных. Это позволяет использовать один экземпляр XDAC для работы с несколькими СУБД одновременно и превращает его в единую точку маршрутизации запросов к базам данных.

В обновлении также исправлены ошибки при вызове процедур и функций для MSSQL и Oracle. Для операции SELECT реализована выгрузка больших объемов данных в форматах JSON и CSV – миллионы строк и до тысячи столбцов без предварительной загрузки всего результата в память.

XDAC требует минимальных ресурсов для работы – 15 МБ оперативной памяти для обслуживания 10 HTTP-клиентов и 100 МБ для 1000 клиентов. Создание простого сервиса для получения данных по клиенту занимает около 10 минут. Для обеспечения высокой производительности используется прогретый пул соединений. Решение поддерживает все распространенные архитектуры процессоровx86, ARM, «Эльбрус» (e2k) и LoongArch.

«Первоначально мы создавали этот продукт как отдельный инструмент для компаний, которые намерены предоставить оперативный доступ к данным, но не хотят выстраивать для этого отдельный слой разработки. В шестой версии мы развили эту логику, поскольку добавили возможности, которые раньше требовали дополнительного кода. И это полностью отвечает актуальным потребностям бизнеса – получить результат, задействуя минимально возможные ресурсы», – отметил технический директор компании «Хи-Квадрат» Константин Ващенков.

