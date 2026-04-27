GreenData: только 12% сотрудников используют ИИ-агентов в работе

По данным российского разработчика low-code-платформы GreenData, несмотря на технологическую зрелость ИИ-решений для бизнеса, 88% сотрудников не использует их в ежедневной работе. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

В GreenData выявили разрыв между технологическими возможностями искусственного интеллекта и реальной интеграцией ИИ в бизнес-процессы российских компаний. По данным внутреннего исследования отечественного разработчика, доля верных ответов ИИ-агентов в бизнес-сценариях на сегодняшний день составляет от 80 до 90%, что сопоставимо с уровнем специалиста. Техническая зрелость таких решений позволяет интегрировать их в критически важные бизнес-процессы, где цена ошибки обычно высока: обработку документов, риск-аналитику, финансовую отчетность и др.

Однако на деле лишь 12% сотрудников используют интеллектуальных помощников в работе на ежедневной основе. Аналитики GreenData связывают это в первую очередь с кризисом доверия к ИИ, вызванным неравномерным качеством ответов нейросетей – примерно треть российских компаний сталкивается с сопротивлением внедрению ИИ-инструментов.

Несмотря на относительно низкую степень «галлюционирования» ИИ-ассистентов для бизнеса, качество их ответов зависит от множества факторов. Наиболее заметные промахи ИИ в бизнесе возникают не на типовых операциях, а на задачах с разрозненным контекстом, исключениями из правил и неоднозначными запросами. Например, при работе с динамическими процессами, где важно опираться на свежие статусы проектов, данные по остаткам или продажам или другую актуальную информацию из внешних систем.

Особенно уязвимы сценарии, где ответ нужно собрать из нескольких внутренних источников, а также те, где пользователь задает слишком короткий вопрос без нужного контекста. Так, по данным исследования, медианный запрос бизнес-пользователя к ИИ состоит всего из 48 символов. Такой короткий неясный промпт не дает возможность ассистента выдать точный результат.

Кроме того, из-за отсутствия ежедневной рутины общения с ИИ сотрудники не всегда понимают, для каких конкретно задач можно применять такие инструменты. Только 13% сотрудников считают ИИ-ассистентов «глубоко встроенными» в их процессы. Без ежедневного использования инструмент воспринимается скорее как экзотика, а не как рабочий помощник.

Таким образом, ситуация во многом объясняется слабой готовностью сотрудников и бизнес-процессов к внедрению интеллектуальных технологий. Именно поэтому в фокусе корпоративных заказчиков находится не столько скорость работы ИИ-агентов, сколько качество их работы. Согласно внутреннему исследованию GreenData, среднее время ответа ИИ-ассистента составляет около 13,6 секунды. Это связано с тем, что ассистенту необходимо составить план, найти контекст в корпоративных базах знаний, верифицировать данные. Бизнес-пользователи все чаще расценивают такой процесс как плюс – при решении сложных задач явная цепочка действий ИИ-ассистента, в отличии от «генерации текста в лоб» интерпретируется как признак того, что система «действительно подумала» и выдала более качественный результат.

Александр Перевалов, руководитель группы разработки искусственного интеллекта GreenData: «Рынок уже прошел этап «а давайте внедрим ИИ» и перешел в фазу «утраты иллюзий». В данный момент мы видим классическую воронку – бизнес активно тестирует различные инструменты с ИИ под капотом, но сталкивается с низкой готовностью данных и процессов, отсутствием инфраструктуры, необходимостью интеграции с легаси-системами и надвигающимся регулированием ИИ. Если ИИ-инструмент не встраивается в процесс нативно, то он откладывается в долгий ящик. Решение этой проблемы – управленческая поддержка, обучение работе с ИИ и запуск уже проработанных сценариев со зрелыми продуктами, соответствующими требованиям enterprise в контексте нашей страны. Это то, на чем будет сфокусировано внимание российских компаний в ближайшие годы».