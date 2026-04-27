«Ашан» внедрил сервис по подтверждению прав на льготы через «Цифровой ID» в «Макс»

Компания «Ашан Ритейл Россия» запустила сервис по подтверждению льготного статуса через «Цифровой ID» в «Макс» на кассах самообслуживания во всех магазинах сети. Технология позволяет в реальном времени подтвердить статус многодетной семьи или пенсионера непосредственно на кассе самообслуживания без предъявления бумажных документов, что сокращает время обслуживания и упрощает доступ к мерам социальной поддержки. Многодетные семьи и пенсионеры могут получить скидку 7% на товары в будние дни с 7:00 до 14:00. Об этом CNews сообщили представители «Ашан».

Интеграция проходила поэтапно: на первом этапе «Ашан» внедрил техническое решение в трех пилотных магазинах разных форматов, предоставив клиентам на кассах самообслуживания бесшовный сервис по подтверждению статуса и получению скидки в один клик. По итогам успешного пилота компания провела роллаут сервиса на все кассы самообслуживания во всех магазинах сети.

«Мы видим, как расширяются возможности национального мессенджера «Макс» в сфере торговли. Например, подтвердить свой возраст при покупке определенных товаров теперь можно в более чем 100 тыс. торговых объектов. Этот функционал уже реализован во всех крупных федеральных торговых сетях. Но мы не останавливаемся на этом. Сейчас, при координации Минпромторга России и активном участии федеральных торговых сетей, ведется работа по внедрению функционала по подтверждению льготного статуса пенсионера или члена многодетной семьи. Он уже реализован почти в 40 тыс. объектов, а теперь он будет доступен во всей сети «Ашан». Уверен, что современные технологии, несущие удобства потребителям, будут продолжать все сильнее охватывать российский ритейл”, — отметил Роман Чекушов, статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли России.

Подтвердить льготный статус с помощью «Макс» можно без бумажного удостоверения и помощи консультанта. Во время приобретения товаров на кассах самообслуживания необходимо: отсканировать товар; открыть «Цифровой ID» с подтвержденным льготным статусом в профиле мессенджера «Макс»; поднести куар-код в приложении «Макс» к сканеру кассы в любой момент до оплаты покупки; скидка 7% применится автоматически к товарам в чеке.

«Ашан активно поддерживает технологическое развитие розницы и последовательно расширяет возможности использования цифрового ID в «Макс». Интеграция с «Макс» — это еще один шаг в создании удобной и доступной среды для льготных категорий граждан. С сегодняшнего дня эта функция доступна во всех магазинах «Ашан» в России, оснащенных кассами самообслуживания. Теперь покупателям не нужно носить с собой бумажные документы для получения социальной скидки», — сказал Роман Сладкопевцев, ВРИО Директора по маркетингу «Ашан Ритейл Россия».

На следующем этапе запланирована более глубокая интеграция «Макс» с процессингом программы лояльности «Ашан» и подключение классических касс. Ранее сеть внедрила на кассах самообслуживания функцию подтверждения возраста с помощью национального мессенджера «Макс» при покупке отдельных категорий товаров.