«Армо-Системы» представила промышленные серверы последовательных интерфейсов SEDS и DS бренда Symanitron с поддержкой ОС Astra Linux Special Edition

Компания «Армо-Системы», российский дистрибьютор продуктов для систем безопасности, представила промышленные серверы последовательных интерфейсов SEDS и DS бренда Symanitron с поддержкой ОС Astra Linux Special Edition (ALSE). Полнофункциональную работу устройств в среде отечественной операционной системы ALSE обеспечивает новый драйвер собственной разработки российской компании «Симанитрон». Благодаря защищенному исполнению и поддержке ОС Astra Linux серверы Symanitron серий SEDS и DS оптимально подойдут для объектов энергетики, промышленности и критической инфраструктуры.

Промышленные серверы SEDS и DS бренда Symanitron представляют собой преобразователи протоколов, обеспечивающие подключение последовательных портов RS-232/422/485 к интерфейсам Ethernet и прямую конвертацию между ними. Устройства серии DS отличаются компактными габаритами и имеют модификации с 2 Ethernet интерфейсами 10/100Base-TX и 2 последовательными портами RS-232/422/485 (DS-22B/22B+), а также с 4 последовательными портами (DS-42B+), а в серию SEDS входит сервер последовательных интерфейсов SEDS2-4-D-2TX-4RS-24-24, который имеет 2 10/100Base-TX и 4 последовательных RS-232/422/485 порта. С помощью нового драйвера все эти устройства совместимы с российской операционной системой Astra Linux SE, в то же время, они поддерживают работу с ОС Windows.

Защищенное промышленное исполнение серверов SEDS и DS включает защиту от ударов (стандарт IEC60068-2-27), вибраций (IEC60068-2-6) и повреждений в результате свободного падения (IEC60068-2-32). При этом серверы серии DS (DS-22B/22B+/42B+) выпускаются в корпусе класса IP30 и стабильно работают в диапазоне температур от -40 до +70 °C, а сервер промышленных интерфейсов SEDS2-4-D-2TX-4RS-24-24 имеет более высокий класс защиты оболочки (IP40) и сохраняет работоспособность при температурах до +75 °C. Возможность резервирования питания повышает надежность работы устройств.

Специальный Linux-драйвер собственной разработки «Симанитрон» позволяет полнофункционально использовать промышленные серверы семейства SEDS/DS с операционной системой Astra Linux Special Edition (ALSE). Под управлением ALSE каждый сервер последовательных интерфейсов предоставляет возможность удаленной настройки через Web-интерфейс, работы по протоколам TCP/UDP, SNMP, SSH и другие возможности. Такое решение позволяет задействовать надежные российские серверы SEDS/DS в составе импортонезависимых проектов и повысить уровень безопасности на предприятиях промышленности, транспортной инфраструктуры и других критически важных объектах.

Linux-совместимые серверы последовательных интерфейсов SEDS и DS марки Symanitron уже доступны для заказа в компании «Армо-Системы».