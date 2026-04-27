ARinteg представил свое новое решение для автоматизации процессов ИБ – «Мастер ПДн»

Компания ARinteg представила «Мастер ПДн» – решение, которое полностью закрывает организационные требования 152-ФЗ и подзаконных актов, работая с любой системой кадрового учета. Разработка призвана облегчить учет процессов обработки персональных данных (ПДн), снизить риски утечек ПДн и, как следствие, избежать штрафов до 500 млн руб., которые предполагаются за халатное отношение к требованиям регуляторов. Об этом CNews сообщили представители ARinteg.

«Мастер ПДн предназначен для разработки документов, необходимых при обработке персональных данных. В нем построение структуры документов отталкивается от процессов обработки персональных данных как того требует Роскомнадзор, и в этом основное преимущество нашего решения, – сказал заместитель технического директора по консалтингу и аудиту ARinteg Олег Нестеровский. – Проверки регуляторов уже идут. Компаниям важно сформировать доказательную базу в подтверждение того, что она предприняла все возложенные на нее законом меры по защите ПДн, и мы ее даем».

У ARinteg уже есть решение – Модуль УПДн, совместимый с «1С: ЗУП».

Новый продукт «Мастер ПДн» – его полноценный апгрейд, который: автоматически формирует номенклатуру согласий для каждого субъекта ПДн, исходя из целей обработки; генерирует набор согласий для каждого сотрудника с учетом его должностного регламента (согласие на обработку, передачу, распространение); позволяет получить готовые к утверждению организационно-распорядительные документы (ОРД) с учетом последних изменений в законодательстве.

Как отечественная ИТ-инфраструктура обеспечила биометрическую революцию в России
Как отечественная ИТ-инфраструктура обеспечила биометрическую революцию в России Импортонезависимость

Основные возможности «Мастера ПДн» включают учет процессов обработки ПДн, ведение и создание перечня обрабатываемых ПДн, определение уровней защищенности ИСПДн и ведение ОРД по обработке и защите таких данных.

Решение сокращает время подготовки регламентной документации для работы с персональными данными до 90%. С «Мастер ПДн» организации перестают тратить ресурсы юристов и кадровиков на рутину. С этим решением компания документарно на 100% готова к проверке регуляторов.

Другие материалы рубрики

Системы интегрированного бизнес-планирования IBP помогают бизнесу выживать в условиях турбулентности

РТК-ЦОД ввел в эксплуатацию новый дата-центр в Екатеринбурге

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца

Intel увеличила прибыль, продавая чипы с дефектами. Раньше такие выбрасывали, а теперь раскупают как «горячие пирожки»

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

В Кремле признали «очень непростую» ситуацию в экономике России, но спад не связан с ограничениями интернета

Техника

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще