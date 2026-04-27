Анатолий Гарбузов: В Москве запустили в эксплуатацию первые лифты КМЗ с информационными экранами 24 дюйма

В Москве по программе капитального ремонта начали устанавливать лифты Карачаровского механического завода (КМЗ) с информационными экранами с диагональю 24 дюйма (более 60 см). Первые подъемники с большими мониторами уже введены в эксплуатацию в домах районов Басманный, Хамовники, Текстильщики, Люблино и Марьино, расположенных в Центральном и Юго-Восточном административных округах. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Карачаровский механический завод продолжает расширять линейку современного лифтового оборудования для столичных объектов. Новые лифты с информационными экранами диагональю 24 дюйма повышают комфорт пассажиров и позволяют управляющей организации централизованно размещать актуальную информацию для жителей», — сказал Анатолий Гарбузов.

Информационные экраны обеспечивают удобное и наглядное размещение полезной информации, включая объявления и сервисные сообщения. Их корпус выполнен из высокопрочного поликарбоната, а экран защищен от пыли и влаги, что обеспечивает стабильную работу в условиях ежедневной эксплуатации в жилых домах.

«Кабины лифтов КМЗ для программы капитального ремонта оснащаются датчиками инфракрасного контроля, TFT-дисплеями, панелью приказов с речевым информатором, увеличенными кнопками со шрифтом Брайля и подсветкой, а также зеркалами и поручнями. Установка информационных экранов стала еще одним шагом в совершенствовании лифтовых кабин для капитального ремонта в Москве,» — сказал генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский.

Поставка лифтов осуществляется в рамках заключенного между КМЗ и городом контракта с гарантией сбыта, по которому завод в течение 10 лет поставит не менее 22,7 тыс. единиц оборудования для обновления в жилых домах Москвы по программе капитального ремонта.

Карачаровский механический завод обеспечивает полный цикл работ с лифтовым оборудованием — от проектирования и производства до монтажа и сервисного обслуживания. На базе КМЗ формируется первый в России кластер лифтостроения и вертикального транспорта.