«Акрон Холдинг» внедряет SRM-систему Bidzaar совместно с Axenix

Группа компаний «Акрон Холдинг» внедряет систему автоматизации закупок (SRM) на базе платформы Bidzaar для цифровизации и унификации закупочных процессов холдинга. Проект реализуется совместно с консалтинговой технологической компанией Axenix и вендором Bidzaar. Об этом CNews сообщил представитель Axenix.

По итогам первого этапа настроена и запущена пилотная версия SRM-системы в формате MVP. Внедрение системы должно создать единый цифровой контур закупок для предприятий группы, сократить сроки закупочных процедур примерно на 30%, складские запасы – на 10%, а также снизить трудозатраты на выполнение рутинных операций на 20% и получить дополнительную экономию в закупках порядка 15%.

«Акрон Холдинг» – промышленно-металлургический холдинг полного цикла, объединяющий более 70 бизнес-единиц. Значительный масштаб закупочной деятельности требует централизованного управления снабжением. Внедрение SRM-системы позволит компании автоматизировать и унифицировать процесс закупок, сделать его сквозным на всех этапах, упростить работу закупщиков и вести единую аналитическую отчетность по всем активам.

Платформа SRM будет реализована на базе решения Bidzaar, которое обеспечивает автоматизацию закупочных процедур и работу с поставщиками в цифровой среде. Система позволяет планировать закупки, проводить тендерные процедуры, сравнивать предложения поставщиков, выбирать победителя, формировать договоры и контролировать выполнение поставок. В рамках проекта решение также интегрируется с корпоративными системами компании, включая учетные системы и решения на базе «1С», что позволит обеспечить сквозной обмен данными между закупочной функцией и финансово-учетным контуром.

Bidzaar SRM бесшовно интегрирована с электронной торговой площадкой Bidzaar. Благодаря этому, пользователи получают доступ к более 180 тыс. поставщиков и могут из единого окна SRM проводить торги любой сложности, а также аккумулировать всю информацию в системе.

«Наша платформа позволяет автоматизировать ключевые этапы закупочного процесса и создать единое пространство для взаимодействия с поставщиками. Планируемые бизнес-результаты в рамках проекта – это значительное ускорение процесса закупок, обновление и актуализация пула поставщиков, а также снижение и унификация стоимости закупок без ухудшения условий поставок», – сказала Анастасия Ежова, CEO компании Bidzaar.

На первом этапе проекта команда Axenix провела обследование закупочных процессов предприятий холдинга, подготовила и согласовала более 200 функционально-технических требований к системе, архитектуру ИТ-решения с учетом интеграций, схемы целевых бизнес-процессов.

По итогам этапа обследования настроена и запущена пилотная версия системы SRM в формате MVP. Система установлена на инфраструктуре компании, эксперты Bidzaar, при активной поддержке консультантов Axenix, провели настройку и тестирование решения, а также обучение ключевых пользователей предприятий холдинга «Электрощит Самара», «Инкатех» и «Альфа Групп». Специалисты компаний проводят в системе закупочные процедуры, тестируют процессы и формируют предложения по развитию функциональности.

«Для промышленных холдингов масштаба “Акрон Холдинга” закупочная функция — один из ключевых бизнес-процессов, напрямую влияющих на эффективность работы предприятий. В рамках проекта наша задача – выстроить единый цифровой контур закупок, который унифицирует и обеспечит прозрачность всех этапов — от планирования потребности до заключения договора и поставки. Мы совместно с командой заказчика формируем целевые процессы, адаптируем платформу под специфику бизнеса и готовим решение к масштабированию на все предприятия группы», — сказал Павел Кирик, управляющий директор, руководитель департамента «Платформенные решения» Axenix.

«При запуске проекта мы рассматривали разные модели реализации: развивать решение собственными силами или строить проект вокруг технологического вендора и сильного партнера. Мы выбрали второй вариант. Для нас важно, что в рамках проекта сформировалось единое экспертное пространство, где объединяются компетенции разработчика платформы, опыт интегратора в реализации сложных комплексных проектов и экспертиза бизнес-команды. Такой подход помогает находить компромисс между возможностями платформы, потребностями бизнеса, сроками и стоимостью проекта, и, как результат, принимать взвешенные решения», – отметил Антон Николаев, заместитель генерального директора по закупкам группы компаний «Акрон Холдинг».

На следующем этапе планируется расширение функциональности системы, развитие интеграций с корпоративными ИТ-системами и подготовка промышленного ландшафта. После завершения проектирования и разработки, решение будет масштабировано на все предприятия группы компаний.

В результате проекта «Акрон Холдинг» планирует создать единую цифровую платформу управления закупками, которая обеспечит прозрачность закупочной деятельности, позволит оперативно контролировать процессы снабжения и повысит эффективность взаимодействия с поставщиками на уровне всего холдинга.