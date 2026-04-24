В Анапе построен отель с 15 инновационными ИT-решениями

В Анапе построена первая очередь отеля на единой цифровой платформе — всего 15 крупных ИT-решений для работы и отдыха на берегу Черного моря. Постояльцам предложат различные digital-сервисы — от управления номером через «умный дом» до робота, встречающего гостей в вестибюле. Об этом CNews сообщили представители ГК ССК.

На всей территории комплекса организуют бесшовный скоростной интернет со 100-процентным покрытием. Его бесперебойную работу гарантирует резервный поставщик услуг. Застройщиком отеля «Корсаков» выступает ГК ССК.

ИT-инфраструктура обеспечит комфорт двумя способами: незаметно, через оптимизацию инженерных сетей, и через прямое взаимодействие с людьми. Технология «умный дом» интегрирована во все инженерные системы гостиничного комплекса. Гость с помощью мобильного приложения сможет управлять шторами, освещением, климатом, телевизором и музыкальным сопровождением, а также заказывать услуги — завтрак в номер, смену белья или доставку заказа — через ту же систему.

Система запоминает привычки постояльца и подстраивает номер под его предпочтения. Резиденты могут воплотить различные персонализированные сценарии, например, «Доброе утро», «Рабочий момент», «Релакс у моря». При этом циркадное освещение на первых этажах комплекса поможет адаптироваться к часовому поясу и улучшить качество сна. Система умного энергоменеджмента с датчиками движения автоматически экономит ресурсы и создаст идеальный микроклимат в номерах и общих зонах отеля.

В одном из корпусов разместятся студии подкастов — универсальное высокотехнологичное пространство для профессиональной звуко- и видеозаписи. Здесь же откроются творческие мастерские, коворкинг, VR-центр, панорамный конференц-зал, клубные гостиные. На верхнем этаже появится дзен-оранжерея с видом на море. Одной из ее уникальных особенностей является стена дополненной реальности, которая позволит совершать виртуальные путешествия по живописным уголкам планеты.

Ввод в эксплуатацию первых трех корпусов планируется в 2026 г.

