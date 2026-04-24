МГТУ им. Н.Э. Баумана присоединился к Единому центру биометрических испытаний

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана присоединился к Единому центру биометрических испытаний (ЕЦБИ). Соглашение об этом подписали на площадке столичного Департамента информационных технологий «МосХаб.Сколково». Эксперты МГТУ возьмут на себя организацию научных исследований для повышения достоверности испытаний и проведение научно-исследовательских работ в области биометрических технологий и компьютерного зрения.

«Отрасль биометрических технологий в России находится в стадии активного развития. Для ее устойчивого роста необходима консолидация компетенций ведущих научных, технологических и городских структур. Присоединение ведущего технического университета страны к Единому центру биометрических испытаний — это качественное усиление научной составляющей работы Центра. Такое сотрудничество позволит не только тестировать, но и глубже анализировать алгоритмы, выявлять их потенциал и ограничения», — отметил Дмитрий Головин, заместитель министра Департамента информационных технологий Москвы.

МГТУ им. Н.Э. Баумана обладает уникальной научной школой в области биометрии, которая формировалась более 15 лет. Специалисты «Бауманки» приняли участие в разработке более 30 проектов национальных стандартов России по биометрии, которые уже утверждены и действуют на территории страны.

Соглашение открывает возможности для организации совместных научно-исследовательских работ, обмена экспертизой, проведения испытаний биометрических алгоритмов и развития технологической инфраструктуры Москвы. Особое внимание уделяется повышению достоверности тестирования биометрических систем, а также анализу устойчивости алгоритмов к различным видам кибератак. Не менее важно проведение методологической работы, по итогам которой в планах разработать объективные методики оценки качества биометрических решений.

«Университет обладает уникальными научно-инженерными компетенциями в области биометрии. Теперь, став организатором Центра, мы сможем напрямую применять эту экспертизу для повышения качества испытаний. Наша задача — перенести академическую глубину в практическую плоскость тестирования. Уверен, что синергия академической науки и практических задач Москвы даст мощный импульс развитию биометрических технологий в стране», — сказал Родион Степанов, проректор по технологическим разработкам и коммерциализации МГТУ им. Н.Э. Баумана.

О результатах первых отечественных тестирований биометрических алгоритмов представители столичного Департамента информационных технологий рассказали 16 апреля 2026 г.. Семь российских решений проверили на точность и надежность работы, в том числе в сложных ситуациях, все они показали высокие результаты.

Поддержка разработок и внедрение технологий искусственного интеллекта соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».