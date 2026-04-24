CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Mango Office добавила резюме диалогов и тематики разговоров в интеграцию с ELMA365

Руководители отделов продаж регулярно сталкиваются с одной проблемой. Менеджер проводит десятки звонков в день. Через несколько недель он уже не помнит, о чем договорился с клиентом. Чтобы восстановить контекст, приходится переслушивать записи или читать заметки. Это отнимает время и замедляет работу с покупателями.

Mango Office обновила интеграцию с ELMA365 — платформой для автоматизации бизнеса. В продукте появилось два инструмента, которые помогают решить эту проблему. Об этом CNews сообщили представители ELMA365.

Резюме разговора в карточке клиента

После завершения разговора нейросеть формирует краткую сводку и прикрепляет ее к карточке звонка в CRM. В резюме фиксируются цель диалога, запрос клиента и итоги переговоров.

Менеджеру больше не нужно вручную записывать ключевые моменты разговора или переслушивать записи перед следующим контактом. Достаточно открыть карточку.

Новинка помогает: быстро вспомнить историю покупок клиента перед следующим контактом с ним; снизить нагрузку на память менеджера; облегчить передачу дел новым сотрудникам; минимизировать ошибки из-за усталости человека; улучшить качество обслуживания клиентов; анализировать работу команды и выявлять системные проблемы в клиентском сервисе.

Тематики разговоров из «Речевой аналитики»

Теперь тематические теги автоматически сохраняются в карточке звонка. Система распознает более 35 параметров: приветствие, прощание, упоминание акций, допродажи, жалобы, признаки конфликта.

Как отечественная ИТ-инфраструктура обеспечила биометрическую революцию в России
Как отечественная ИТ-инфраструктура обеспечила биометрическую революцию в России

Тематики помогают: оценивать качество работы менеджеров; выбирать звонки для обучения и разбора; строить KPI на основе объективных данных; выявлять системные сбои в обслуживании.

Обновленная интеграция Mango Office и ELMA365 повышает конверсию в сделку на 17%.

Новинка уже доступна пользователям.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ловушка универсальности: почему систему управления услугами нельзя выбирать по списку функций

Треть интернет-провайдеров России оказалась под угрозой исчезновения из-за нового лицензирования

«Базальт СПО» выпускает программный комплекс для офисных сотрудников

Российские ученые получили патент США на нейросеть для распознавания банковских карт и документов

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования

Anthropic ищет в Европе сотрудника с зарплатой больше $300 тысяч в месяц для поиска новых мощностей ЦОД

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще