Mango Office добавила резюме диалогов и тематики разговоров в интеграцию с ELMA365

Руководители отделов продаж регулярно сталкиваются с одной проблемой. Менеджер проводит десятки звонков в день. Через несколько недель он уже не помнит, о чем договорился с клиентом. Чтобы восстановить контекст, приходится переслушивать записи или читать заметки. Это отнимает время и замедляет работу с покупателями.

Mango Office обновила интеграцию с ELMA365 — платформой для автоматизации бизнеса. В продукте появилось два инструмента, которые помогают решить эту проблему. Об этом CNews сообщили представители ELMA365.

Резюме разговора в карточке клиента

После завершения разговора нейросеть формирует краткую сводку и прикрепляет ее к карточке звонка в CRM. В резюме фиксируются цель диалога, запрос клиента и итоги переговоров.

Менеджеру больше не нужно вручную записывать ключевые моменты разговора или переслушивать записи перед следующим контактом. Достаточно открыть карточку.

Новинка помогает: быстро вспомнить историю покупок клиента перед следующим контактом с ним; снизить нагрузку на память менеджера; облегчить передачу дел новым сотрудникам; минимизировать ошибки из-за усталости человека; улучшить качество обслуживания клиентов; анализировать работу команды и выявлять системные проблемы в клиентском сервисе.

Тематики разговоров из «Речевой аналитики»

Теперь тематические теги автоматически сохраняются в карточке звонка. Система распознает более 35 параметров: приветствие, прощание, упоминание акций, допродажи, жалобы, признаки конфликта.

Тематики помогают: оценивать качество работы менеджеров; выбирать звонки для обучения и разбора; строить KPI на основе объективных данных; выявлять системные сбои в обслуживании.

Обновленная интеграция Mango Office и ELMA365 повышает конверсию в сделку на 17%.

Новинка уже доступна пользователям.