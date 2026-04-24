К майским праздникам МТС на треть ускорила мобильный интернет на юге Сахалина

МТС сообщает о модернизации сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в южных районах Сахалинской области. Компания провела рефарминг (перевод) базовых станций 3G в стандарт LTE, что позволило на 35% увеличить скорость мобильного интернета на юго-восточном и юго-западном побережье острова. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В зону улучшения качества сети МТС попали более 80% базовых станций в Долинском, Корсаковском, Анивском, Макаровском и Холмском районах Сахалинской области. Проведенные на сети работы помогли оптимизировать нагрузку на телеком-инфраструктуру и ускорить передачу данных более чем на треть.

Благодаря техническим улучшениям сахалинцы с комфортом теперь могут использовать технологию VoLTE. Она дает возможность одновременно разговаривать по телефону и не прерывать интернет-сессию: например, загружать в «облако» файлы, просматривать онлайн-карты или искать в сети дополнительную информацию.

«Мы продолжаем масштабный проект по рефармингу сети МТС в Сахалинской области. В 2025 г. мы обновили LTE-сеть в Южно-Сахалинске, Корсакове и Троицком. В этом году сосредоточились на южных и центральных районах острова. Помимо населенных пунктов, мы усиливаем сеть высокоскоростного интернета на ключевых трассах региона, что особенно актуально в преддверии летнего туристического сезона. В целом, обновленная телеком-инфраструктура поможет эффективнее развивать на острове инновационные цифровые решениягеоаналитику, интернет вещей и облачные технологии», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

Другие материалы рубрики

IBP стала главным инструментом выживания бизнеса в условиях турбулентности

Треть интернет-провайдеров России оказалась под угрозой исчезновения из-за нового лицензирования

Без знания ИИ хорошую работу не найти, — считает ИТ-эксперт Дарья Богун

Российские ученые получили патент США на нейросеть для распознавания банковских карт и документов

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами

Anthropic ищет в Европе сотрудника с зарплатой больше $300 тысяч в месяц для поиска новых мощностей ЦОД

Техника

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще