«Гравитон» расширяет серверный портфель линейкой оборудования для проектов вне обязательного реестрового контура

Разработчик и производитель отечественной вычислительной техники «Гравитон» объявил о расширении ассортимента серверных решений и выделении новой категории оборудования. Компания выводит на рынок линейку высокопроизводительных серверов, предназначенную для реализации масштабных ИТ-проектов в сегментах, где наличие техники в реестре Минпромторга РФ не является обязательным требованием. Данный шаг направлен на обеспечение заказчиков и партнеров доступом к самым актуальным технологическим платформам при сохранении высокого уровня локальной сервисной и проектной поддержки.

В новую категорию вошли шесть моделей двухпроцессорных серверов, включая СН2124И5, СН2127И5, а также новейшие решения серии И6. Оборудование базируется на актуальных процессорах Intel Xeon 4, 5 и 6 поколений и поддерживает современный корпоративный стек технологий, включая память DDR5 объемом до 8 ТБ и интерфейс PCIe 5.0. Широкий выбор форм-факторов от 1U до 7U позволяет кастомизировать решения под специфические задачи: от облачных сервисов и виртуализации до высокопроизводительных вычислений и работы с искусственным интеллектом благодаря поддержке до восьми GPGPU в старших конфигурациях.

Предлагая актуальные мировые платформы, компания сохраняет свою главную компетенцию — глубокое сопровождение на всех этапах сделки. Это позволяет заказчикам избежать рисков, связанных с использованием оборудования от вендоров без локального присутствия, и получить продукт, полностью адаптированный под требования рынка и совместимый с современным корпоративным ПО.

Для партнерской сети компании введение новой линейки означает сохранение привычных и эффективных механизмов работы. «Гравитон» обеспечивает полную прозрачность взаимодействия, включая регистрацию проектных сделок и возможность формирования прямых запросов под задачи конкретного заказчика. При этом бренд гарантирует высокую скорость обработки документации, что позволяет оперативно готовить технико-коммерческие предложения и формировать ценовые условия для динамично развивающихся ИТ-инфраструктур.

«Мы расширяем портфель серверов для проектов, где реестр не обязателен, но критически важны актуальная платформа, проектная поддержка и экспертиза производителя. Наша задача — закрывать потребности заказчиков вне обязательного реестрового контура, не отдавая эти задачи вендорам без локальной экспертизы. “Гравитон” выводит в такие проекты современное оборудование, сохраняя свою сильную сторону: плотную работу с партнерами и узнаваемое сопровождение бренда», — сказал Александр Фильченков, руководитель направления серверных и сетевых систем «Гравитон».

