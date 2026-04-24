«Геоскан» представил платформу для занятий робототехникой в школах и колледжах

ГК «Геоскан» представила «Пионер Хаб» — цифровую платформу для школ и колледжей. Она позволяет преподавателю выдавать задания, видеть результаты учеников в симуляторах, проверять домашнюю работу и принимать решение о допуске к работе на реальных дронах и других робототехнических устройствах. Платформа может быть запущена в школах и коллеждах, которые уже используют оборудование «Геоскана». Об этом CNews сообщили представители ГК «Геоскан».

Решение объединяет в одной системе несколько аспектов образовательного процесса: установку и обновление программ, работу с классами и группами, выдачу заданий и сбор результатов. «Геоскан Пионер Хаб» также включает обучающие курсы, соревновательный раздел, пользовательские материалы и базу знаний. Преподаватель получает единый инструмент для работы с группой и может вести обучение не через набор отдельных программ и сервисов, а в единой цифровой среде.

Цифровая платформа фиксирует результаты работы учеников в симуляторах и других цифровых инструментах, которые используются в программах по робототехнике и беспилотным системам. Педагог может видеть прохождение заданий, время, точность и другие показатели, использовать эти данные для проверки домашней работы и принимать решение о переходе к следующему этапу подготовки. Один из текущих сценариев применения системы — допуск к полетам на реальном оборудовании по заданным критериям, а не по общей оценке занятия.

«Геоскан Пионер Хаб» интегрирован с симулятором ручного пилотирования «Пионер Дрон Сим». В дальнейшем в платформу планируется добавить интеграцию с «Геоскан Симулятором» для автономных миссий и с «Пионер Код ЛМС» (Pioneer Code LMS) для задач по программированию. Это должно связать в одной системе ручное пилотирование, программирование, домашнюю практику и работу с реальным оборудованием.

«Сегодня школе и колледжу мало просто закупить оборудование и программное обеспечение. Преподавателю нужен инструмент, который помогает вести группу, видеть прогресс каждого ученика и связывать цифровую практику с работой на реальной технике. Пионер Хаб мы создавали как систему, которая собирает задания, симуляторы, результаты и работу с оборудованием в одном месте и может использоваться в программах по робототехнике, включая направление беспилотных систем», — отметил руководитель департамента развития образовательных продуктов ГК «Геоскан» Михаил Луцкий.