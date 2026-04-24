«Философт» выпустила обновление экосистемы для управления МКД «Мажордом»

ИТ-компания «Философт» представила очередное обновление экосистемы для управления МКД «Мажордом». В свежий релиз вошли доработки маркетплейса в CRM для управляющих компаний, обновления мобильного приложения для жителей, улучшения в модуле «Квартира с интеллектом», а также ряд новых пользовательских сценариев и технических исправлений. Об этом CNews сообщил представитель «Философт».

Одно из ключевых направлений обновления — развитие маркетплейса. В CRM для УК появились инструменты, которые делают работу с заказами более управляемой: теперь при подтверждении заказа фиксируется крайний срок исполнения, а система отслеживает просрочки и уведомляет ответственных сотрудников. Кроме того, в карточках заказов и уведомлениях теперь отображается адрес объекта, а раздел «Заказы» вынесен в верхнюю навигацию как приоритетный для сотрудников.

Также команда упростила часть внутренних процессов: на этапе подтверждения заказа больше не нужно сразу назначать исполнителя, а при копировании товаров, услуг и привилегий теперь автоматически переносятся основные данные, включая изображения. Это снижает объем ручной работы и ускоряет наполнение маркетплейса.

Существенные изменения получила и мобильная версия для жителей. В приложении обновили внешний вид главного экрана, сделали интерфейс более аккуратным и читаемым, а также улучшили сценарии, связанные с маркетплейсом: при оформлении заказа пользователь теперь видит карточку выбранного товара, а сам раздел стал заметнее в списке сервисов.

Еще одно важное обновление — универсальный экран авторизации. В приложении появился единый сценарий входа с подтверждением телефона и выбором управляющей компании. В брендированных версиях дополнительно отображается логотип организации.

В модуле «Квартира с интеллектом» упростили подключение устройств: если в категории доступно несколько вариантов, пользователь сначала выбирает конкретную модель, а затем продолжает настройку. Это помогает снизить количество ошибок. Для Android также улучшили интерфейс и убрали с главного экрана ранее удаленные устройства.

Среди других обновлений — push-напоминания об оплате заказов, улучшенный переход в маркетплейс по диплинкам, а также отдельные улучшения для iOS, связанные с загрузкой фото и скоростью запуска трансляций с камер и домофонов.

Помимо новых функций, команда исправила ряд ошибок, связанных с приемкой-передачей, бронированием помещений, платежами, главным экраном iOS и добавлением сотрудников.