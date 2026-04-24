«Деснол» зафиксировал трехкратный рост спроса на автоматизацию ТОиР в пищевой промышленности и АПК

Как отмечают представители Центра экспертизы ТОиР компании «Деснол», российского разработчика и интегратора решений экосистемы «1С:ТОиР», на предприятия пищевой промышленности и АПК пришлось 22% от общего числа запросов на автоматизацию ТОиР. В 2025 г. количество экспертных встреч Центра экспертизы ТОиР с предприятиями этих отраслей выросло в три раза по сравнению с годом ранее. Об этом CNews сообщили представители компании «Деснол».

Одна из основных причин роста спроса на автоматизацию процессов управления активами в пищевой промышленности — зависимость бизнеса от своевременного ремонта оборудования и стремление российских предприятий продлевать срок службы производственных активов. Это особенно важно для предприятий с непрерывным производственным циклом и режимом работы 24/7. Один час простоя производственного оборудования может стоить бизнесу несколько миллионов рублей.

Сферу мясопереработки отличают строгие санитарные нормы и высокие требования к пищевой безопасности, поэтому регулярные проверки состояния и своевременное обслуживание оборудования становятся базовым условием выпуска безопасной и качественной продукции.

В АПК удаленность полей от центров поставки запчастей повышает риск длительных простоев техники при серьезных поломках. Тщательное планирование ремонтов и создание запаса критически важных комплектующих становятся обязательным условием непрерывности посевных и уборочных кампаний.

На первый план выходит гибкая система планирования ремонтов, которая позволяет учитывать сезонные факторы производства, минимизировать количество аварийных простоев и обеспечивать управляемость закупками запасных частей не по принципу «год к году», а на основе объективных данных о фактическом состоянии оборудования или техники, нормативах ремонта и статистике отказов прошлых лет.

Запросы предприятий пищевой промышленности, преимущественно перерабатывающего сектора, и АПК, как правило, связаны с четырьмя ключевыми задачами: фиксацией дефектов и контролем ремонтов в полях с помощью мобильных решений для обходчиков; интеграцией программного продукта «1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования Корп» в ИТ-ландшафт предприятия и ERP-контур; использованием возможностей «1С:ТОиР Корп» для планирования и бюджетирования; получением в системе реальной картины затрат на ТОиР и оценкой эффективности работы ремонтного персонала.

Так, при переходе на формирование нарядов через мобильное приложение в АО «Жировой комбинат» (ГК «Русагро») трудозатраты сотрудников сократились на 16%. Переход с «1С:ТОиР» версии 1.3 на новую редакцию позволил агрохолдингу «Содружество» не только сократить аварийные и страховые запасы ТМЦ на 20%, но и увеличить оборачиваемость складских запасов на 20%.

В результате пилотного проекта автоматизации ГК «Агропромкомплектация» повысила детализацию, точность прогнозирования и обеспечения потребности ТМЦ для ТО и ремонтов на горизонте 12 месяцев. Такой подход помог создать целевую модель склада запчастей с потенциалом снижения 12%. Доля затрат на аварийные ремонты сократилась на 60%, что позволило повысить эффективность планирования МТО и снизить цены (факт — 20% против прежних 80%).