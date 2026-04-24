Basis Digital Energy — лидер первого рейтинга CNews среди российских платформ автоматизации разработки ПО

DevOps-конвейер на базе динамической инфраструктуры Basis Digital Energy от компании «Базис» возглавил первый рейтинг отечественных решений для автоматизации разработки ПО, подготовленный аналитиками CNews.

Эксперты проанализировали продукты семи крупнейших российских вендоров по 24 характеристикам и более чем 100 параметрам. По итогам исследования Basis Digital Energy набрал 1155 баллов, что обеспечило решению отрыв в 75 баллов от ближайшего конкурента.

Basis Digital Energy помогает ИТ-командам организовать полный цикл разработки и тестирования программных продуктов, а также создавать, управлять и эксплуатировать кластеры Kubernetes. Продукт объединяет инструменты CI/CD, DevOps и K8SaaS, внесен в реестр российского ПО и имеет сертификат ФСТЭК России, что позволяет использовать его в самых защищенных сегментах ИТ-инфраструктуры, включая объекты КИИ.

В ходе оценки жюри подчеркнули высокую функциональность продукта и присудили ему рекордные 240 баллов по этому критерию при среднем значении 158 у других участников. Эксперты отдельно отметили гибкость настройки, полноценный CI/CD-конвейер и удобство управления кластерами Kubernetes. Платформа легко интегрируется в ИТ-ландшафт заказчика через API, предоставляет готовые шаблоны микросервисов и портал самообслуживания для команд разработки.

Рейтинг платформ автоматизации разработки ПО (IDP) представлен аналитиками CNews впервые. В 2024 г. исследователи также проанализировали отечественные конвейеры разработки — Basis Digital Energy был признан лучшим решением, набрав 275 баллов по шести критериям.

