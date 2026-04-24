Банк ДОМ.РФ расширяет инвестиционное финансирование в сфере ИТ

Банк ДОМ.РФ развивает направление инвестиционного финансирования проектов в сфере ИТ-инфраструктуры, включая строительство центров обработки данных (ЦОДов).

Как рассказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Александр Аксаков в интервью CRE, интерес к финансированию ЦОДов обусловлен ростом спроса на хранение и обработку данных, а также развитием технологий искусственного интеллекта.

«По оценкам Минэнерго России, к 2030 году мощности ЦОДов в стране могут увеличиться вдвое, при этом около половины из них будет задействовано для задач ИИ», — уточнил Аксаков.

Он отметил, что банк рассматривает проекты по финансированию создания ИТ-инфраструктуры, при этом ключевыми факторами размещения ЦОДов остаются доступность электроэнергии, стоимость земли и требования к скорости передачи данных. Ожидается, что в ближайшие годы новые объекты появятся, в частности, в центральных регионах России.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

