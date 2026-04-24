Автоматизация от «Первого Бита» помогла Финансовому университету сократить расходы и двукратно ускорить подготовку отчетов

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил крупный проект по централизации учетных систем 27 филиалов Финансового университета при Правительстве России. Вуз перешел от работы в разрозненных базах данных к единой цифровой платформе на базе решения «1С:Бухгалтерия государственного учреждения Корп». Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита».

Проект не только унифицировал бухгалтерский и управленческий учет, но и подготовил инфраструктурную основу для запуска единой биллинговой системы для расчетов со студентами и слушателями «Finpay».

«Внедрение единой системы учета стало стратегически важным шагом для нашего университета. Благодаря команде «Первого Бита» мы объединили 27 филиалов в единую цифровую среду без остановки работы и без дополнительных затрат на оборудование. Теперь центральный аппарат получает достоверные данные в режиме реального времени, а отчетность готовится в разы быстрее», – сказал директор дирекции цифровых технологий Финансового университета при Правительстве России Алексей Никитин.

До начала проекта филиалы вели учет автономно. Собственные настройки, различия в методиках и накопленные ошибки искажали консолидированную отчетность. Сотрудники центрального аппарата тратили недели на ручную сверку данных, но даже при формальном совпадении цифр не могли оперативно понять структуру доходов: из каких именно услуг и источников они сложились.

Это делало невозможным не только внедрение современной системы биллинга, но и эффективное взаимодействие с государственными информационными сервисами, такими как Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

Специалисты компании «Первый Бит», являющиеся признанными экспертами в автоматизации и цифровизации образования, разработали архитектуру, объединяющую учет всех подразделений в единой базе данных без остановки их текущей деятельности. В ходе проекта были унифицированы справочники и план счетов, настроена ролевая модель доступа с сохранением привычного функционала для филиалов и строгим контролем со стороны центральной бухгалтерии.

Отдельного внимания заслуживает механизм работы с кассовым оборудованием: он обеспечил корректное взаимодействие с аппаратами разных моделей без необходимости замены парка устройств. Кроме того, команда интегратора реализовала интеграцию с учебными процессами, настроив автоматическую загрузку данных о платных студентах из систем приемной комиссии и учебной части.

Важнейшим этапом стало подключение к инфраструктуре электронного Правительства России. Система получила возможность передавать счета в ГИС ГМП, информировать плательщиков через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), региональные порталы (РПГУ) и банковские приложения. Также был реализован прием оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) без взимания комиссии с университета.

Подготовка консолидированной отчетности, ранее занимавшая несколько недель, теперь выполняется за четыре часа. Оформление остатков бухгалтерских и управленческих данных сократилось с трех дней до 30 минут с автоматическим выявлением ошибок.

Сокращение трудозатрат в подразделениях составило 80%, ускорение получения управленческой отчетности – 85%, а регламентированной отчетности – 100%. Производительность труда в отдельных подразделениях выросла вдвое, а расходы на материальные ресурсы снизились наполовину.

«Ключевой задачей было не просто перенести данные, а создать единый достоверный источник информации, готовый к интеграции с государственными сервисами и будущей биллинговой системой. Мы провели детальный аудит учетных данных, что позволило выявить неточности и повысить качество финансовой информации. Все консультации велись в режиме реального времени через систему отслеживания задач, что минимизировало нагрузку на сотрудников филиалов и позволило избежать параллельной работы в старых и новых базах», – сказал руководитель проектов компании «Первый Бит» (офис «Москва Марксистская»), Анатолий Соколов.

В результате Финансовый университет при Правительстве РФ получил не только прозрачный финансовый контур, но и технологическую платформу для дальнейшего развития. В планах – полная централизация зарплатного и кадрового учета филиалов, расширение использования электронного документооборота и внедрение новых модулей автоматизации. Компания «Первый Бит» продолжит сопровождение системы и примет участие в последующих этапах цифровизации вуза.

