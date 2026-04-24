3Logic Group развивает подход к поставкам оборудования под собственными марками

Компания 3Logic Group, дистрибьютор комплектующих и ИТ-решений, сообщила о развитии сервиса поставки оборудования под собственными торговыми марками Raskat, Crusader в рамках которого сборка оборудования для партнеров осуществляется без дополнительной оплаты.

Данный подход является важной частью стратегии компании и отражает стремление 3Logic Group выстраивать максимально партнерские отношения в условиях текущей рыночной ситуации. На фоне дефицита и роста стоимости памяти и SSD особую значимость приобретают решения, позволяющие партнерам оптимизировать ресурсы и снижать операционные риски. В этом контексте бесплатная сборка помогает уменьшить нагрузку на команды партнеров, минимизировать риски несовместимости компонентов и ускорить ввод решений в эксплуатацию.

Цена готового устройства теперь полностью идентична сумме стоимостей всех входящих в него комплектующих по стоимости в прайс-листе. Сборка оборудования сопровождается обязательным тестированием и предпродажной подготовкой. Партнеры получают проверенное и протестированное оборудование по цене набора компонентов.

3Logic Group продолжает развивать линейку решений под брендами Raskat и Crusader, делая акцент на предсказуемости, скорости внедрения и снижении совокупной стоимости владения для заказчиков.

«Мы стремимся сделать работу партнеров максимально простой и экономически выгодной. Бесплатная сборка — это не просто сервис, а инструмент, который помогает сократить затраты на самостоятельную сборку и снизить операционные затраты внутри компании в сложные для бизнеса времена. В результате партнер получает готовое к работе решение, а не набор компонентов, требующий сборки, тестирования и последующего гарантийного обслуживания — сказал Павел Филин, руководитель направления по развитию собственных торговых марок 3Logic Group.