Wave Solutions автоматизировала управленческую отчетность ООО НКО «Мобильная карта» на платформе Optimacros

Интегратор Wave Solutions завершил проект по автоматизации управленческой отчетности в ООО НКО «Мобильная карта» (работает под брендом Единый ЦУПИС) на платформе Optimacros. В рамках проекта для компании создана единая система формирования управленческой отчетности, обеспечившая ускорение закрытия и повышение качества данных и аналитики. Уже по итогам опытно-промышленной эксплуатации, через 3 месяца после старта проекта, срок подготовки управленческой отчетности и детализаций для презентаций и анализа сократился более чем в 2 раза.

ООО НКО «Мобильная карта» — расчетная небанковская кредитная организация, которая осуществляет деятельность единого центра учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов, выполняет расчеты по поручению юридических лиц, а также переводы денежных средств без открытия счетов по поручению физических лиц. Одна из функций Единого ЦУПИС — удержание целевых отчислений на поддержку российского спорта.

В результате проекта в Optimacros реализовано автоматическое формирование ключевых форм управленческой отчетности BS/PL/CF, их детализаций, различных форматов и презентаций. Настроены контрольные отчеты для проверки корректности данных и связи форм между собой, а также обеспечена возможность просмотра детальной аналитики (в т.ч. drill-down до проводок и контрагентов).

Для исключения ручных операций выполнена интеграция с учетными системами на базе 1С. Автоматизация мэппингов и корректировок позволила не только сократить сроки подготовки отчетности, но и повысить качество и прозрачность данных для анализа.

«Мы получили единый контур управленческой отчетности, где цифры собираются и проверяются автоматически, а ключевые формы в нужной аналитике формируются в одном месте. Самое важное — мы исключили ручной труд при сборе детальных данных, тем самым одновременно повысили скорость, прозрачность и точность нашей управленческой отчетности. Созданные в ходе проекта дашборды позволяют мгновенно получить требуемые аналитические срезы и держать руку на пульсе бизнеса. Дальше мы планируем развивать платформу: расширять сценарии, усиливать аналитику и наращивать внутреннюю экспертизу команды», — отметил Александр Колмыков, Заместитель Председателя Правления ООО НКО «Мобильная карта».

На стороне Единого ЦУПИС уже начато развитие компетенций: распределены роли по администрированию доступов и поддержке, команда активнее разбирается в настройках и формулах, а платформа рассматривается как основа для следующих потоков автоматизации.

«Мы последовательно внедряем управленческие решения на Optimacros через Agile-подход: быстрые итерации, совместная проверка результата и приоритизация по эффекту для бизнеса. В этом проекте мы не просто автоматизировали отчетность — мы “упаковали” процесс закрытия так, чтобы он был устойчивым и масштабируемым: с контролями качества, понятной ролевой моделью и передачей знаний. Отдельно отмечу: по мере развития системы у компании закономерно растет внутренняя компетенция — и это ключ к тому, чтобы платформа становилась центром управления данными и решениями, а не разовой автоматизацией», — прокомментировал Антон Минеев, CEO Wave Solutions.