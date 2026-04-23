TCL представляет телевизоры серии C7L SQD Mini LED

TCL, производитель потребительской электроники, представляет телевизоры серии TCL C7L SQD Mini LED с высокой точностью цветопередачи. Модель ориентирована на пользователей, которым важно получить выразительное изображение, высокую яркость и современные функции без компромиссов в повседневном использовании. Об этом CNews сообщили представители TCL.

Серия TCL C7L использует технологию SQD Mini LED, которая обеспечивает более точное управление подсветкой по сравнению с традиционными решениями. Зоны локального затемнения обеспечивают точный контроль яркости и высокую детализацию изображения.

В основе качества изображения лежит сочетание трех ключевых технологий: высокая точность регулировки яркости, технология квантовых точек Super QLED и фильтр UltraColor. Вместе они формируют более чистый спектр света, расширенную цветовую палитру и точную передачу оттенков.

Пресс-служба TCL TCL представляет телевизоры серии C7L SQD Mini LED

За счет локального затемнения и высокой плотности светодиодов телевизор лучше передает глубину изображения: темные сцены выглядят более насыщенными, а светлые — остаются яркими и детализированными. Это особенно заметно при просмотре фильмов и сериалов с контрастной картинкой.

Телевизоры серии C7L поддерживают отображение 1,07 млрд цветов и обеспечивают 100% цветовой охват BT.2020, что позволяет точно передавать оттенки и сохранять задумку создателей контента.

Технология квантовых точек формирует расширенную цветовую палитру, а Mini LED-подсветка помогает сохранить баланс между яркостью и контрастом. В результате изображение выглядит насыщенным, но при этом естественным.

Пиковая яркость серии достигает до 3000 нит (в зависимости от диагонали), что позволяет уверенно смотреть контент как в затемнённом помещении, так и при дневном освещении.

Поддержка Dolby Vision IQ, HDR10+ и HLG помогает телевизору адаптировать изображение под окружающее освещение и тип контента, делая картинку более комфортной для восприятия.

Серия TCL C7L поддерживает частоту обновления 144 Гц, а также VRR с диапазоном до 288 Гц (DLG), что обеспечивает плавное отображение динамичных сцен.

Технология MEMC (120 Гц) дополнительно сглаживает движение, снижая размытие, а сертификация FreeSync Premium Pro помогает избежать разрывов кадра во время игр.

Телевизоры серии C7L оснащены системой Audio by Bang & Olufsen с конфигурацией 2.2 канала, обеспечивающей более точную передачу звука.

Поддержка Dolby Atmos и DTS:X формирует объемную звуковую сцену, делая просмотр фильмов и сериалов более вовлекающим

За производительность отвечает современная аппаратная платформа с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает быстрый отклик интерфейса и стабильную работу приложений.

Серия работает на платформе Google TV и поддерживает голосовое управление, AirPlay 2, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi.

Серия TCL C7L выполнена в лаконичном современном дизайне, который не отвлекает от изображения и легко вписывается в интерьер.

Телевизоры представлены в диагоналях 55″, 65″, 75″, 85″ и 98″ и уже доступны в продаже.