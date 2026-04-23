«РТ МИС», НМИЦ ТПМ и Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний заключили соглашение о сотрудничестве

Генеральный директор «РТ МИС» Дмитрий Зима, директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина и исполнительный директор РОПНИЗ Руслан Шепель подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «РТ МИС».

Цель соглашения — развитие и внедрение современных цифровых решений для анализа медицинских данных, поддержки управленческих решений и повышения качества медицинской помощи, включая использование технологий искусственного интеллекта. Сотрудничество реализуется в рамках Стратегии развития здравоохранения России до 2030 г.

Стороны сосредоточатся на:

– методологическом обеспечении при разработке и внедрении программных продуктов «РТ МИС» в области объективного мониторинга выполнения рекомендаций по совершенствованию оказания медицинской помощи;

проектировании, интеграции, адаптации и внедрении решений на основе технологий искусственного интеллекта, включая интеллектуальные системы поддержки врачебных и управленческих решений;

– определении инструментов и порядка контроля качества медицинских данных, автоматизированной проверке их корректности и полноты;

– создании и развитии средств аналитики для оценки уровня внедрения клинических рекомендаций, эффективности медицинских технологий и лекарственных препаратов.

«Наша задача — обеспечить практическую реализацию совместно выработанных подходов, встроив согласованные с партнерами решения в свои программные продукты. Мы также предоставим аналитику эффективности этих решений в эксплуатации. Это позволит измерить реальный вклад внедряемых инструментов в качество оказания медицинской помощи и принятие управленческих решений», — сказал генеральный директор «РТ МИС» Дмитрий Зима.

