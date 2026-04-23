Российский разработчик убрал 60% рутины в работе специалистов, встроив ИИ-диспетчера в платформу для управления агропредприятием

Российский разработчик цифровой платформы «АгроСигнал» объявил о запуске пилотного проекта по внедрению агентного ИИ-помощника. Цифровой ассистент способен взять на себя до 60% операционной нагрузки на диспетчерские и инженерные службы, работая в режиме 24/7 и сохраняя доступность даже в условиях ограничения внешнего интернета. Оставшиеся 40% времени диспетчера перераспределяются в пользу более сложных задач. Это повышает общую производительность труда без необходимости расширения штата или оплаты ночных смен.

Отдельное внимание разработчики уделили вопросу доступности в условиях нестабильного интернета или действия политики «белых списков». В ситуациях, когда внешние каналы связи заблокированы по соображениям безопасности, а многие публичные сервисы недоступны, бот остается на связи через голосовые и текстовые сообщения в отечественном мессенджере «Макс». Этот канал выступает в роли посредника, гарантируя пользователю постоянный доступ к данным и аналитике.

В компании подчеркивают стратегический характер проекта. После завершения пилотной фазы ИИ-помощник станет массово доступен всем пользователям платформы. Решение отражает общеотраслевой тренд, крупные игроки рынка промышленного ПО все чаще рассматривают искусственный интеллект не как отдельный продукт для монетизации, а как базовую инфраструктуру, повышающую ценность всей экосистемы. Это не просто очередной чат-бот, а новый интерфейс системы.

В отличие от публичных чат-ботов, которые часто грешат неточностями, новый помощник ориентирован на выполнение конкретных действий. ИИ обратится напрямую к отчетам и данным внутри предприятия. Система способна самостоятельно формировать сводки по выработке техники, проверять достоверность показаний датчиков топлива, отслеживать простои и реагировать на нештатные ситуации. Бот-помощник способен отслеживает контекст и не теряет нить предыдущих диалогов.

«На запрос агронома, какая связка трактора и плуга была лучшая по эффективности в 2025 г.? Бот выдал готовое аналитическое решение», — сказал Владимир Коршунов, директор по стратегическому развитию цифровой платформы «АгроСигнал».

«Аграриям этот сервис однозначно поможет, не нужно никому звонить, написал — и задача решена. Мы упрощаем работу руководителю предприятия, помогаем вовремя реагировать на неисправности техники, неверный расход топлива, ошибки подсчетов, ведь у агропредприятия редко в штате такой сотрудник. Наш бот — умный диспетчер, который, днем и ночью, анализирует и быстро ищет информацию», — сказал Владимир Коршунов.

Несмотря на высокую точность работы, в компании отмечают, искусственный интеллект не отменяет ответственности руководителя. Бот выступает в роли продвинутого помощника и исполнителя, но окончательное решение по любому производственному или финансовому вопросу остается за человеком. Такой подход призван снять опасения бизнеса относительно полной автоматизации критических процессов.

Проект уже запущен в пилотных хозяйствах. После сбора обратной связи и донастройки алгоритмов функционал станет массовым для всех клиентов «АгроСигнала».