Производитель станков нарастит выпуск оборудования с ЧПУ при поддержке «Корпорации МСП»

Российский производитель станков с числовым программным управлением — компания «ЧПУ Технологии» — нарастит объемы производства отечественного оборудования благодаря льготному финансированию в размере 50 млн руб. по специальной программе Минпромторга России и «Корпорации МСП». Средства будут направлены на закупку комплектующих, что позволит предприятию увеличить выпуск и расширить номенклатуру выпускаемой продукции для различных отраслей промышленности, включая высокотехнологичный сектор. Об этом CNews сообщил представитель «Корпорации МСП».

«Развитие отечественного станкостроения является ключевым фактором развития промышленности. Без современных средств производства невозможно освоение новых технологий и запуск новых производств. Малые и средние предприятия сегодня активно включены в этот процесс и предлагают конкурентоспособные решения, не уступающие по своим техническим характеристикам зарубежным аналогам. Поддержка таких производителей в рамках нашей совместной с Минпромторгом льготной программе дает необходимое для развития и обеспечение текущей деятельности финансовое плечо, которое позволяет расширять производственные мощности, своевременно выполнять заказы и продолжать разработку новых востребованных изделий», — отметил генеральный директор «Корпорации МСП», председатель наблюдательного совета «МСП Банка» Александр Исаевич.

Льготная программа для МСП-производителей станков и промышленных роботов реализуется в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации». Финансирование предоставляется дочерним банком «Корпорации МСП» – «МСП Банком» – по фиксированной ставке 5% годовых на первый год кредитования на пополнение оборотных средств. На второй и третий годы ставка привязана к ключевой и в настоящее время составляет 8% и 10% годовых соответственно.

«Привлеченные средства будут направлены на обновление и расширение производственной базы. Это позволит увеличить выпуск оборудования, сократить сроки выполнения заказов и обеспечить стабильные поставки нашим клиентам», — отметил руководитель компании «ЧПУ Технологии» Денис Никитин.

Компания «ЧПУ Технологии» специализируется на изготовлении фрезерно-гравировальных станков, лазерного оборудования, а также широкого спектра комплектующих для ЧПУ-систем.

