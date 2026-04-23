Проектно-конструкторский институт машиностроения «KO ВНИИМЕТМАШ» перешел на nanoCAD и повысил точность проектирования объектов металлургического производства

Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения АО «KO ВНИИМЕТМАШ», входящий в состав ПАО «Северсталь», внедрил решения nanoCAD для цифрового проектирования объектов промышленной инфраструктуры. В работе института задействовано ПО «nanoCAD BIM Строительство» и «nanoCAD Облака точек». Об этом CNews сообщили представители «Нанософт».

Внедрение позволило повысить точность цифровых моделей, ускорить подготовку документации и автоматизировать получение ведомостей материалов.

Переход на отечественную Платформу nanoCAD стал частью стратегии цифровизации проектирования «КО ВИИМЕТМАШ». Основной объем работ института связан с реконструкцией и развитием объектов в условиях сложившейся промышленной застройки, где архивная документация зачастую неполна или неактуальна.

Институт проектирует как железобетонные конструкции с детализацией армирования и закладных деталей, так и металлические — с проработкой узлов и соединений. При работе над объектами сложной и нестандартной геометрии, характерными для фундаментов под уникальное металлургическое оборудование, используются 3D-модуль и «nanoCAD BIM Строительство». Созданные модели преобразуются в параметрические элементы с присвоением необходимых атрибутов, что делает возможным их последующее использование.

Для создания точных цифровых моделей специалисты «КО ВНИИМЕТМАШ» применяют результаты лазерного сканирования. Для обработки полученных данных и интеграции результатов в среду проектирования используют «nanoCAD Облака точек», что дает возможность учитывать фактические габариты существующих конструкций, коммуникаций и оборудования.

Результаты внедрения nanoCAD

Автоматизация выгрузки данных. Информационная модель стала источником автоматического формирования спецификаций, ведомостей материалов и ведомостей объемов работ, что сократило сроки подготовки сметной и заявочной документации.

Ускорение моделирования. Библиотеки параметрических объектов и шаблоны позволили быстрее создавать типовые элементы и узлы.

Повышение точности и снижение рисков. Интеграция с «nanoCAD Облака точек» позволяет избежать ошибок, вызванных расхождениями с архивными данными, и помогает уже на ранних этапах выявлять коллизии с существующими объектами.

Гибкость выпуска документации. Из единой модели оперативно формируются необходимые проекции, разрезы и виды для комплектов рабочих чертежей в соответствии с требованиями стандартов.

Внедрение решений линейки nanoCAD шло одновременно с обучением специалистов и работой над реальными проектами. Параллельно разрабатывались внутренние стандарты моделирования, шаблоны оформления и единый набор атрибутов объектов.

«Постепенно мы сформировали единый подход, повысив качество и информативность моделей. В настоящее время продолжаем оптимизировать процессы, изучая возможности параметризации, позволяющие автоматизировать рутинные операции», — сказал руководитель строительной группы А.А. Куницын.

По оценке проектного института, nanoCAD подтвердил свою эффективность как платформы для перехода к технологиям информационного моделирования в промышленном проектировании. Опыт показал, что даже при работе со сложными объектами и значительной доле адаптационных задач отечественное ПО способно обеспечить требуемый уровень производительности.

Специалисты «КО ВНИИМЕТМАШ» заинтересованы в дальнейшем развитии — расширении библиотек по российским стандартам и усилении интеграции между компонентами nanoCAD. В институте подчеркивают, что развитие ТИМ-технологий во многом зависит от конструктивной обратной связи между разработчиками и пользователями.

