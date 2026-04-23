Полный цикл производства на отечественном ПО: «Промомед» трансформировал свои цифровые процессы

Биофармацевтическая компания «Промомед» запустила единую цифровую платформу управления производством, которая объединяет в одном контуре планирование продаж, производства и закупок с учетом специфики фармацевтической отрасли. Решение развернуто на отечественной ERP-платформе «1С:ERP Управление предприятием» и охватывает полный цикл — от лабораторий и контроля качества до упаковки и выпуска готовой продукции. Разработка призвана повысить прозрачность и управляемость процессов, снизить операционные риски и ускорить принятие решений. Об этом CNews сообщили представители «Промомед».

Проект реализован объединенной командой из более чем 50 специалистов «Промомед» в кооперации с партнерами. В основе решений — полностью российские технологии: базовая «1С:ERP» и отраслевые модули. Это снижает зависимость от внешних поставщиков и обеспечивает предсказуемую поддержку и развитие.

Платформа выступает «единым мозгом» производства: учитывает требования «Честного знака», поддерживает интеграцию с внешними источниками данных, отслеживает загруженность лабораторий и производственных линий. Система автоматически рассчитывает дефициты и предлагает аналоги сырья, помогает удерживать себестоимость под контролем, обеспечивает единый источник данных для сквозной аналитики и оперативного план-фактного анализа. При внеплановой ситуации на любом из этапов производства платформа позволяет оперативно корректировать выпуск лекарственных препаратов.

«Нам удалось на одной платформе объединить основные функции управления производством и бизнесом и обеспечить качественные данные для развития ИИ в Группе Компаний. Все участники процесса получили возможность в режиме реального времени видеть объективную картину и оперативно принимать решения на ее основе. В условиях, когда рост Компании «Промомед» кратно опережает темпы развития рынка, качество данных и скорость их получения критически важны», — отметил Иван Колесников, директор по цифровой трансформации «Промомед».

Внедрение этого технологичного решения уже принесло значимые результаты. В январе 2026 г. пациенты столкнулись с дефицитом лекарственных препаратов на основе платины. В Компанию поступил запрос Министерства здравоохранения на производство препарата «Карбоплатин». С помощью созданной системы специалисты «Промомед» оценили наличие сырья, загруженность предприятия и перераспределили ресурсы в режиме реального времени, чтобы в кратчайшие сроки произвести лекарственное средство. Таким образом, спустя две недели препарат был введен в гражданский оборот.

Когда внешняя команда разработки становится безопаснее внутренней
«Данный инструмент позволяет не просто оценить возможность изменения плана в текущем месяце, но и в течение недели провести оценку влияния изменения на годовой план по всей Компании, оценить потребность в персонале, материалах и предпринять корректирующие действия во избежание дефицита лекарственных препаратов по году. Более того, инструмент позволяет прогнозировать потребность в расширении мощностей, что позволяет реализовывать новые, технологически сложные проекты в требуемые сроки», — сказал Алексей Ключников, заместитель операционного директора — директор по производству компании «Промомед».

«Уже сейчас видны результаты внедрения: во-первых, мы обеспечили прозрачность процессов. Все участники работают в едином информационном пространстве с единой информацией и согласованными планами. Менеджеры и линейные сотрудники видят актуальную информацию о планах, поставках и статусах. Информация хранится и утверждается в рамках одной системы. Во-вторых, настроили управляемость. Система в едином контуре помогает управлять 14 производственными участками, множеством складов и тысячами номенклатурных позиций. Рынок получает продукцию вовремя, а Компания может перераспределять нагрузку на основе объективных данных. Этот проект позволил нам сократить цикл планирования, повысить точность прогнозов, снизить расходы и сбалансировать бюджет, оптимизировать цепь поставок», — сказала Елена Никольская, коммерческий директор «Промомед», руководитель проекта по внедрению S&OP.

Другие материалы рубрики

Какого эффекта можно ждать от цифровизации закупок

Власти оштрафовали знаменитый Курчатовский институт на 300 миллионов за задержку создания чипа на замену Intel

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Вместо курток и сумочек. Wildberries создал собственного «убийцу» бежавшей из России Jira

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Техника

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще