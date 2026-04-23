«Кит-системс» модернизировала конференц-зал Октябрьского электровагоноремонтного завода

Системный интегратор «Кит-системс» сообщил о том, что построил аудиовизуальный комплекс для корпоративного университета «Трансмашхолдинга» (ТМХ), расположенного на территории Октябрьского электровагоноремонтного завода (ОЭВРЗ). Решение включает в себя передовую систему обработки и усиления звука с видеостеной, выполненной на базе профессиональных дисплеев. ОЭВРЗ специализируется на изготовлении, ремонте и модернизации пассажирского подвижного состава, прежде всего – поездов метро.

В рамках проекта необходимо было подготовить конференц-зал учебного центра к проведению презентаций и конференций с дистанционным подключением участников. Единоличным подрядчиком была выбрана компания «Кит-системс», ранее реализовавшая ряд аналогичных проектов для предприятий группы ТМХ.

В качестве основы решения был выбран восьмиканальный аудиопроцессор TaverLab серии Silicium-AEC на базе технологии DSP, работающий в паре с контролером системы управления второго поколения ATEN и двухканальным усилителем мощности Qtex. Сенсорная система управления ATEN с приложением ATEN Control System обеспечивает централизованное управление комплексом и широкие возможности для модерации конференций.

Система отображения представляет видеостену формата 3х3 на базе профессиональных дисплеев Lumien диагональю 55”. Фиксацию изображения при онлайн-мероприятиях и видеоконференциях обеспечивает система из двух PTZ-камер Lumens разрешением Full HD с функциями панорамирования, наклона и увеличения. Компоненты решения интегрированы между собой посредством системы аудиовизуальной коммутации (AV-коммутация).

Евгений Степанов, ICL Техно: Создать полноценную отечественную экосистему техники пока нереалистично

Проект выполнен в строгом соответствии с контрактными условиями по объемам и срокам. Все используемое в его составе оборудование сопровождается официальной гарантией производителей и сервисом на территории страны. В качестве сервис-ориентированного интегратора «Кит-системс» готов обеспечить квалифицированное обслуживание и техническую поддержку созданного решения.

«Опыт машиностроительной группы ТМХ наглядно демонстрирует весь потенциал мультимедийных технологий в российской промышленности. Новое решение, созданное для Октябрьского электровагоноремонтного завода, гармонично дополнило экосистему цифровых коммуникаций холдинга, расширив возможности подготовки кадрового резерва, – сказал Евгений Шляпкин, технический директор «Кит-системс». – Применение передовой компонентной базы позволило создать надежное и функциональное решение, полностью отвечающее требованиям заказчика. Эргономичная система управления позволит планировать и запускать конференции несколькими касаниями сенсорной панели, а видеостена обеспечит эффект присутствия участников в одном помещении».

