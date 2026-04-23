ИИ-примерка косметики на Wildberries стала доступна для всех пользователей и продавцов

Wildberries объявляет о завершении тестирования и масштабировании инструмента ИИ-примерка косметики. Теперь функция доступна всем пользователям платформы, а подключить ее к карточкам товаров может каждый продавец из России. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Инструмент позволяет покупателям заранее оценить, как выбранный продукт будет выглядеть на них. Пользователи могут примерить оттенок помады или блеска прямо на своей фотографии: при нажатии на специальную кнопку в карточке товара достаточно загрузить изображение лица, после чего нейросеть автоматически наносит выбранный оттенок. Алгоритмы учитывают особенности кожи, освещения и цветопередачи, обеспечивая реалистичный визуальный эффект.

«Мы видим, что ИИ-примерка уже становится востребованной функцией со стороны пользователей, поэтому приняли решение масштабировать этот инструмент на всю платформу. Для покупателей это возможность принимать более уверенное решение о покупке в онлайн-среде, а для продавцов — дополнительный бесплатный инструмент повышения конверсии. Важно, что мы также упростили доступ к таким товарам: теперь пользователи могут быстро находить их через специальный фильтр на витрине», — отметила директор по продукту портала продавцов RWB Анастасия Сычева.

На текущий момент инструмент работает в категориях «Помады» и «Блески», при этом компания планирует дальнейшее развитие технологии и расширение на другие категории косметики.