ИИ-примерка косметики на Wildberries стала доступна для всех пользователей и продавцов

Wildberries объявляет о завершении тестирования и масштабировании инструмента ИИ-примерка косметики. Теперь функция доступна всем пользователям платформы, а подключить ее к карточкам товаров может каждый продавец из России. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Инструмент позволяет покупателям заранее оценить, как выбранный продукт будет выглядеть на них. Пользователи могут примерить оттенок помады или блеска прямо на своей фотографии: при нажатии на специальную кнопку в карточке товара достаточно загрузить изображение лица, после чего нейросеть автоматически наносит выбранный оттенок. Алгоритмы учитывают особенности кожи, освещения и цветопередачи, обеспечивая реалистичный визуальный эффект.

Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание
«Мы видим, что ИИ-примерка уже становится востребованной функцией со стороны пользователей, поэтому приняли решение масштабировать этот инструмент на всю платформу. Для покупателей это возможность принимать более уверенное решение о покупке в онлайн-среде, а для продавцов — дополнительный бесплатный инструмент повышения конверсии. Важно, что мы также упростили доступ к таким товарам: теперь пользователи могут быстро находить их через специальный фильтр на витрине», — отметила директор по продукту портала продавцов RWB Анастасия Сычева.

На текущий момент инструмент работает в категориях «Помады» и «Блески», при этом компания планирует дальнейшее развитие технологии и расширение на другие категории косметики.

Другие материалы рубрики

CNews установил новый рекорд посещаемости — месячная аудитория выросла до 6,4 млн человек

Anthropic ищет в Европе сотрудника с зарплатой больше $300 тысяч в месяц для поиска новых мощностей ЦОД

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования

Нобелевский лауреат по экономике: Массовое внедрение ИИ приведет к хаосу и значительному росту неравенства

«Северсталь» нашла замену для Microsoft Orchestrator на основе российской платформы автоматизации управления

Киберполиция России создала тест для проверки безопасности домашнего Wi-Fi

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще