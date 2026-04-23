«Группа Астра» и «Элерон» объединяют усилия для создания доверенных решений в сфере физической безопасности

«Группа Астра» и АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» (входит в государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом») заключили договор о совместной разработке доверенных программно-аппаратных комплексов. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Соглашение выводит на новый уровень сотрудничество, которое компании ведут более 10 лет. За это время совместные решения нашли применение как в силовом, так и в гражданском секторе, в том числе в контуре Госкорпорации «Росатом». Было проведено тестирование аппаратной части вычислительной техники на совместимость с ПО «Группы Астра», а встраиваемая редакция операционной системы Astra Linux Embedded интегрирована в разработки «Элерона».

Новый договор предусматривает совместную разработку доверенных программно-аппаратных комплексов, предназначенных для использования в системах физической защиты объектов. В частности, стороны займутся созданием защищенной IP-камеры и программно-аппаратного комплекса, работающих под управлением Astra Linux Embedded. Интеграция отечественной операционной системы в оборудование «Элерона» позволит обеспечить полный цикл защиты — от программной среды до аппаратной платформы.

Сергей Игнатьев, и.о. заместителя генерального директора — главного конструктора СФЗ АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»: «"Элерон", являясь лидером индустрии безопасности по созданию систем физической защиты, видит стратегическим направлением сотрудничество с "Группой Астра" в области создания доверенных программно-аппаратных комплексов. Интеграция отечественной операционной системы в продукцию "Элерона" позволит обеспечить полный цикл защиты объектов. Такое партнерство объединяет многолетний опыт "Элерона" с передовыми разработками в области безопасных операционных систем».

Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра»: «Партнерство с "Элероном" — один из наиболее значимых примеров того, как отечественные технологии формируют независимую экосистему безопасности. Более десяти лет совместной работы подтвердили надежность и зрелость наших решений в самых ответственных сценариях применения. Подписанный договор — логичный шаг к созданию комплексных продуктов, в которых доверенная программная среда и аппаратная платформа проектируются как единое целое. Среди первых совместных разработок — защищенная IP-камера и программно-аппаратный комплекс нового поколения. Мы уверены, что результаты этой работы будут востребованы на объектах, где требования к безопасности максимальны».