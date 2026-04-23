Digital HR компания «Улей» внедрила искусственный интеллект в свои готовые решения

Модули «Улей: Корпоративный университет», «Улей: Оценка 360» и «Улей: База знаний» для коробочной версии «Битрикс24» получили обновления, ключевой особенностью которых стала интеграция с BitrixGPT – технологией генеративного искусственного интеллекта. Новый функционал призван сократить рутинные задачи HR и talent-менеджеров, ускорить подготовку отчетов и повысить качество обучающих материалов. Об этом CNews сообщили представители компании «Улей».

Теперь HR-специалисты могут использовать BitrixGPT для автоматического составления резюме по итогам оценки сотрудников, генерации иллюстраций и текстов для статей базы знаний, а также для создания контента онлайн-курсов.

«Интеграция с BitrixGPT – важный шаг в развитии наших HR-решений. Искусственный интеллект берет на себя рутинные задачи, позволяя HR-специалистам сосредоточиться на стратегии, а сотрудникам – получать более качественные материалы. Мы планируем и дальше расширять возможности ИИ во всех модулях “Улья”», – сказал генеральный директор Digital HR компании «Улей» Андрей Фомичев.

Обновление уже доступно для всех клиентов, использующих модули «Улья» на платформе «Битрикс24». Функционал CoPilot работает на базе BitrixGPT и не требует дополнительной настройки.