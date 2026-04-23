Автономный тягач Navio впервые в России прошел почти 3000 км без водителя в кабине

Компания Navio сообщает об успешном завершении испытаний: магистральный тягач в автономном режиме преодолел 2800 километров без водителя в кабине. Скорость движения при этом достигала 83 км/ч. Об этом CNews сообщили представители Navio.

На протяжении тестирования автономный грузовик успешно справлялся с различными сценариями, которые часто встречаются на магистрали, например, смена полосы движения, объезд статичных объектов и остановка на светофоре. Испытания проходили на полигоне ФГУП «НАМИ», предоставившем инфраструктуру для длительного скоростного заезда.

Испытания проходили как в светлое, так и в темное время суток — система автономного вождения Navio неизменно подтверждала стабильность работы. Важно отметить, что тягачом полностью управлял ИИ-водитель (система автоматизированного управления транспортным средством на основе технологий искусственного интеллекта, обладающая всеми навыками вождения), в кабине не было человека, дистанционное управление также не применялось. При нештатном сценарии тягач был готов самостоятельно выполнить маневр минимального риска и совершить безопасную остановку.

Navio

Условия испытаний воспроизводят четвертый уровень автоматизации по классификации международного общества автомобильных инженеров (SAE), при котором система автономного вождения способна выполнять все задачи управления в пределах своей проектной области функционирования без необходимости вмешательства человека.

«2800 километров без человека в кабине — расстояние от Москвы до Новосибирска. Это не рекорд ради рекорда, а демонстрация стабильной работы нашей автоматизированной системы в условиях реальной эксплуатационной нагрузки. Данный проезд моделирует логистическую операцию большой протяженности и является важным шагом к будущим сертификационным испытаниям», — сказал Павел Савинков, технический директор Navio.

Испытания проходили на динамометрической дороге полигона ФГУП «НАМИ». Такие площадки позволяют нам тестировать технологию в различных сценариях, в том числе без водителя-испытателя в кабине. На дорогах общего пользования согласно действующему регулированию, регламентирующему движение высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС), в кабине автономного тягача должен находиться водитель-испытатель – он осуществляет контроль и обеспечивает безопасность в случае нештатных ситуаций.

