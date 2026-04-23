CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

2ГИС внедрил ИИ-помощника в сервис геоаналитики

Теперь в «2ГИС Про» можно описать задачу — например, оценить потенциал локации для бизнеса — и за секунды получить интерактивный отчет на карте с данными и выводами. Аналогов такому инструменту в российской геоаналитике сейчас нет. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

В сервисе геоаналитики «2ГИС Про» появился ИИ-помощник, аналогов которому нет на российском рынке. Он превращает запросы на естественном языке в готовые дашборды. Это помогает быстро проверять гипотезы, анализировать аудиторию, конкурентов, зоны доступности и другие параметры — без необходимости вручную собирать интерактивные отчеты.

ИИ-ассистент «2ГИС Про» хорошо понимает сложные запросы, требующих изучения не только особенностей организаций, но и контекст. Например, можно спросить: «Какие локации в Москве в 10 минутах пешком от метро дают максимальный охват аудитории?», «Где в Санкт-Петербурге высокий спрос на фитнес-услуги при низкой конкуренции?» или «Какой автомобильный и пешеходный трафик у магазинов в центре Новосибирска?».

На основе таких запросов нейросеть автоматически собирает интерактивный дашборд. В нем — слои с данными о городской среде, инфраструктуре, спросе, населенности территории и трафике. Также дашборд включает аналитическую справку с ключевыми выводами, например, о динамике спроса и предложения в течение дня или другого периода и прочие инсайты.

ИИ-помощник поддерживает и многошаговые сценарии. Пользователь может уточнять запросы, добавлять новые параметры или обогащать дашборд дополнительными данными, а нейросеть будет сохранять контекст и дорабатывать результат на каждом этапе.

«Мы делаем геоаналитику доступной любому бизнесу — с “2ГИС Про” не нужно тратить много времени, привлекать разработчиков или аналитиков, чтобы изучить большие данные и получить наглядные результаты. ИИ-ассистент в “2ГИС Про” помогает получать профессиональные дашборды с выводами, которые отвечают на запрос бизнеса. Это снижает барьер входа, ускоряет принятие решений и предлагает уникальную для российского рынка функциональность», — сказала Екатерина Колчинская, менеджер продукта «2ГИС Про».

ИИ-помощник учитывает права доступа к данным, что делает его удобным для корпоративного использования. Сервис позволяет выбирать наборы данных, с которыми будут работать различные пользователи внутри компании. Кроме того, нейросеть умеет использовать загруженные пользовательские данные — если наборы корректно оформлены (с понятным названием, описанием и атрибутами), она сможет прочитать их и включить в анализ.

Сейчас функция работает в бета-режиме в «2ГИС Про». Чтобы начать работу, достаточно открыть ИИ-помощника, кликнув на значок в правом верхнем углу интерфейса, и описать задачу в свободной форме.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Качественный домашний звук: саундбар или система 5.1 — что выбрать?

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще