Воегурт, Кестым и Кожило: на цифровой карте Удмуртии появились новые точки

«МегаФон» запустил новые базовые станции в Балезинском районе Удмуртии. Инженеры оператора обеспечили доступ к мобильной связи для жителей населенных пунктов Воегурт, Кестым и Кожило. Теперь около 2 тыс. человек, проживающих на этой территории, могут совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Согласно данным оператора, после запуска объектов связи объем голосового трафика в трех поселениях еженедельно увеличивается на 5–10%. Такой рост свидетельствует о том, что абоненты активно используют возможности для общения с родными, коллегами и различными службами.

Новые базовые станции сделали связь доступной и надежной как для местных жителей, так и для туристов. Одной из точек притяжения для любителей истории стала деревня Кестым. Путешественники приезжают сюда, чтобы познакомиться с бытом и обычаями чепецких татар, попробовать национальные блюда, посетить мечеть, которая является уникальным памятником архитектуры начала XX века.

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов Бизнес

«Мы видим, как важно для жителей сельских территорий иметь возможность свободно общаться, а рост трафика говорит о том, что людям нужна качественная связь. Запуск новых станций позволил закрыть эту потребность и дать возможность тысячам жителям Удмуртии быть на связи в любое время, независимо от погоды или времени суток», — отметил директор «МегаФона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Ранее оператор увеличил зону покрытия в деревне Котегово Балезинского района.

