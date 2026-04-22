Trouver запускает продажи робота-пылесоса E40 Ultra в России

Trouver представляет робот-пылесос E40 Ultra — сбалансированную модель среднего ценового сегмента, которая получила технологии флагманского уровня. Среди конкурентов модель выделяют высокая мощность всасывания 19 000 Па, динамический моп для уборки вдоль стен и базовая станция, обеспечивающая автономную уборку до 75 дней. Об этом CNews сообщили представители Trouver.

Мощность уровня флагманов

В основе Trouver E40 Ultra — система TurboForce™ 6 с двигателем до 90 000 об/мин, обеспечивающая силу всасывания до 19 000 Па. Это позволяет эффективно удалять пыль, крошки и загрязнения как с твердых покрытий, так и с ковров.

При обнаружении ковровых покрытий устройство автоматически увеличивает мощность, обеспечивая более глубокую очистку ворса без участия пользователя.

Уборка вдоль стен без пропусков

Одной из ключевых особенностей модели стала технология MaxiReach Mop™. Во время влажной уборки моп автоматически выдвигается на 4 см за пределы корпуса, позволяя очищать зоны вдоль стен, плинтусов и мебели.


Пресс-служба Trouver
Робот-пылесоса E40 Ultra

Такая функция ранее была характерна для более дорогих моделей и позволяет устранить одну из главных проблем роботизированной уборки — пропуски по краям помещения.

Минимум обслуживания: до 75 дней без вмешательства

E40 Ultra оснащен станцией формата all-in-one, которая автоматизирует обслуживание устройства. Робот самостоятельно: выгружает пыль в мешок объемом 3,2 литра; промывает мопы после каждой уборки; сушит их горячим воздухом для предотвращения запахов.

Благодаря этому пользователь может не взаимодействовать с устройством до 75 дней, что существенно снижает необходимость ручного обслуживания.

Дополнительно станция оснащена резервуарами для воды (4,5 л — чистая, 4 л — грязная) и системой автоматического пополнения воды в устройстве.

Антизапутывающиеся щетки

Для повышения эффективности и снижения необходимости очистки в модели реализована система антизапутывания: боковая щетка направляет волосы под углом 45°, предотвращая наматывание; основная щетка CleanChop™ 3.0 автоматически разрезает волосы во время работы.

Это особенно актуально для пользователей с домашними животными или длинными волосами.

Интеллектуальная навигация и адаптация к покрытию

Trouver E40 Ultra использует систему Smart Pathfinder™ для точного построения маршрута и полного покрытия помещения. Технология 3DAdapt™ распознает препятствия и корректирует движение в реальном времени, снижая риск столкновений и застреваний.

При заезде на ковер устройство автоматически поднимает мопы на 10,5 мм и увеличивает мощность всасывания, что позволяет безопасно работать с разными типами покрытий в рамках одной уборки.

Влажная уборка с адаптацией под сценарии

Модель оснащена двойными вращающимися мопами и встроенным резервуаром для воды объёмом 80 мл. Интенсивность подачи воды регулируется автоматически в зависимости от сценария уборки, обеспечивая баланс между эффективностью и бережным уходом за поверхностями.

Trouver E40 Ultra уже доступен к покупке в «M.Видео» и «Эльдорадо» по цене от 49,99 тыс. pуб. В сети DNS модель появится в продаже в мае.


