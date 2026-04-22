Сканирование и СЭД в единой системе: «АйДи – Технологии управления» и «Элар» подтвердили совместимость решений для работы с документами

Компания «АйДи – Технологии управления» и корпорация «Элар» подтвердили технологическую совместимость платформы Documino с профессиональным сканирующим оборудованием и программными решениями «Элар». Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Сотрудничество направлено на создание сквозного процесса работы с документами — от их оцифровки до последующей обработки, согласования и хранения — с особым акцентом на повышение скорости обработки за счет использования высокопроизводительных сканеров «Элар».

Платформа Documino поддерживает работу с различными сценариями сканирования, включая потоковое и пакетное, в сочетании с возможностью передачи полученных образов в распространенных форматах, включая PDF, TIFF и JPEG, для дальнейшей обработки. Эксплуатация оборудования «Элар» позволяет ускорить этап ввода документов в систему и кратно нарастить пропускную способность процессов, напрямую сокращая время запуска бизнес-процессов.

В Documino реализована поддержка полного жизненного цикла документов: маршрутизация, согласование, хранение и юридически значимое подписание. Применительно к организациям, реализующим проекты цифровой трансформации и работающим с большими массивами данных, внедрение обеспечивает снижение доли ручных операций и формирование единого цифрового пространства для работы с корпоративной информацией. Решение ориентировано на государственный сектор, промышленность и крупный бизнес, где критически важны скорость обработки, массовая оцифровка и цифровизация архивов.

Скоростной поточный сканер «Элар Скамакс» 1000/2000 является ключевым инструментом на этапе оцифровки массивов документации. Многолетняя экспертиза и опора на российские технологические решения, позволили «Элар» создать сканирующее оборудование для массового использования: «Скамакс» производит быстрое сканирование расшитых документов, имеет встроенный компьютер с ОС Linux и российское ПО, полностью совместим с любой отечественной ИT-инфраструктурой. Сервисное обслуживание – в любом регионе страны. С 2026 г. обе модели линейки «Скамакс» включены в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга (РЭП), что обеспечивает импортозамещение и приоритет при государственных закупках.

Производительность Скамакс составляет до 300 страниц в минуту при емкости лотка автоподачи 500 листов. Это позволяет обрабатывать большие объемы документов в сжатые сроки, минимизируя задержки на этапе оцифровки. Полученные образы и данные автоматически передаются в Documino с поддержкой распространенных форматов, включая PDF, TIFF и JPEG, для дальнейшей обработки.

«Объединение функциональности платформы Documino с производительной базой «Элар» позволяет нашим клиентам существенно быстрее запускать документы в работу и сокращать время реализации ключевых бизнес-процессов», — сказал Михаил Егоров, старший исполнительный директор ООО «АйДи – Технологии управления».

«Интеграция наших решений для оцифровки с платформой Documino позволяет обеспечить непрерывный и высокоскоростной цикл работы с документами — от сканирования до их дальнейшей обработки и хранения. Это особенно важно для организаций, реализующих проекты цифровой трансформации и работающих с большими массивами данных», — сказал Артем Вартанян, руководитель департамента маркетинга корпорации «Элар».