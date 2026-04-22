Сканирование и СЭД в единой системе: «АйДи – Технологии управления» и «Элар» подтвердили совместимость решений для работы с документами

Компания «АйДи – Технологии управления» и корпорация «Элар» подтвердили технологическую совместимость платформы Documino с профессиональным сканирующим оборудованием и программными решениями «Элар». Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Сотрудничество направлено на создание сквозного процесса работы с документами — от их оцифровки до последующей обработки, согласования и хранения — с особым акцентом на повышение скорости обработки за счет использования высокопроизводительных сканеров «Элар».

Платформа Documino поддерживает работу с различными сценариями сканирования, включая потоковое и пакетное, в сочетании с возможностью передачи полученных образов в распространенных форматах, включая PDF, TIFF и JPEG, для дальнейшей обработки. Эксплуатация оборудования «Элар» позволяет ускорить этап ввода документов в систему и кратно нарастить пропускную способность процессов, напрямую сокращая время запуска бизнес-процессов.

В Documino реализована поддержка полного жизненного цикла документов: маршрутизация, согласование, хранение и юридически значимое подписание. Применительно к организациям, реализующим проекты цифровой трансформации и работающим с большими массивами данных, внедрение обеспечивает снижение доли ручных операций и формирование единого цифрового пространства для работы с корпоративной информацией. Решение ориентировано на государственный сектор, промышленность и крупный бизнес, где критически важны скорость обработки, массовая оцифровка и цифровизация архивов.

Скоростной поточный сканер «Элар Скамакс» 1000/2000 является ключевым инструментом на этапе оцифровки массивов документации. Многолетняя экспертиза и опора на российские технологические решения, позволили «Элар» создать сканирующее оборудование для массового использования: «Скамакс» производит быстрое сканирование расшитых документов, имеет встроенный компьютер с ОС Linux и российское ПО, полностью совместим с любой отечественной ИT-инфраструктурой. Сервисное обслуживание – в любом регионе страны. С 2026 г. обе модели линейки «Скамакс» включены в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга (РЭП), что обеспечивает импортозамещение и приоритет при государственных закупках.

Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание
Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание

Производительность Скамакс составляет до 300 страниц в минуту при емкости лотка автоподачи 500 листов. Это позволяет обрабатывать большие объемы документов в сжатые сроки, минимизируя задержки на этапе оцифровки. Полученные образы и данные автоматически передаются в Documino с поддержкой распространенных форматов, включая PDF, TIFF и JPEG, для дальнейшей обработки.

«Объединение функциональности платформы Documino с производительной базой «Элар» позволяет нашим клиентам существенно быстрее запускать документы в работу и сокращать время реализации ключевых бизнес-процессов», — сказал Михаил Егоров, старший исполнительный директор ООО «АйДи – Технологии управления».

«Интеграция наших решений для оцифровки с платформой Documino позволяет обеспечить непрерывный и высокоскоростной цикл работы с документами — от сканирования до их дальнейшей обработки и хранения. Это особенно важно для организаций, реализующих проекты цифровой трансформации и работающих с большими массивами данных», — сказал Артем Вартанян, руководитель департамента маркетинга корпорации «Элар».

Как организовать коммуникации на исключительно российских технологиях

Власти оштрафовали знаменитый Курчатовский институт на 300 миллионов за задержку создания чипа на замену Intel

Какого эффекта можно ждать от цифровизации закупок

Вместо курток и сумочек. Wildberries создал собственного «убийцу» бежавшей из России Jira

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами

Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Техника

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще