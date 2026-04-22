«Системный софт»: объем рынка офисного ПО до 2030 года будет расти со среднегодовым темпом 9%

Объем российского рынка офисного программного обеспечения до 2030 г. будет расти со среднегодовым темпом в 9%. При этом по итогам 2025 г. 37% рассматриваемого рынка занимают российские продукты. Такие данные приводят эксперты компании «Системный софт». Они ожидают, что в ближайшие несколько лет перераспределение долей рынка в пользу отечественных производителей будет продолжаться. При сохранении текущих тенденций к концу 2030 г. российские вендоры будут обеспечивать более половины всех продаж офисного ПО.

На фоне стабильной динамики 2022–2024 гг. (рост на 12–14% в год) 2025 г. стал переломным для сегмента офисных приложений. По итогам прошлого года рынок показал значительное ускорение, увеличившись по сравнению с 2024 г. более чем на 25%. По оценкам экспертов «Системного софта», объем рынка превысил 100 млрд руб., а структура распределилась следующим образом: зарубежное ПО — 49%, российское — 37%, свободное — 14%. При сохранении заметной доли иностранного ПО, бизнес ускоренно двигается в сторону отечественных решений и продуктов с открытым исходным кодом.

Ключевым драйвером роста стало совпадение регуляторных и экономических факторов. С сентября 2025 г. компаниям с госучастием и субъектам КИИ запрещено применение иностранного ПО в значимых объектах КИИ при наличии аналогов в Едином реестре российского программного обеспечения (федеральный закон №58-ФЗ от 7 апреля 2025 г.).

В 2025 г. закончилась поддержка Microsoft Office 2016/2019, которые были установлены у многих заказчиков. Угроза остаться без обновлений безопасности подтолкнула их к переходу на альтернативные продукты. Существенную роль сыграла реализация нацпроекта «Цифровая экономика», в рамках которого предоставляются гранты, льготные кредиты, а также реализован приоритет для российского ПО при госзакупках по 44 ФЗ/223 ФЗ. Все это ускорило импортозамещение, в том числе в категории офисного ПО.

По оценкам «Системного софта» российские офисные приложения достигли достаточного уровня зрелости при решении базовых задач и закрывают до 80% потребностей бизнеса. Облачные сервисы, обеспечивающие совместную работу с документами в режиме реального времени, такие как «Яндекс 360», по оценкам экспертов не уступают зарубежным аналогам. При этом они дают такие преимущества как совместимость с российскими инфраструктурными решениями и полное соответствие регуляторным требованиям.

При этом российское офисное ПО отстает в области работы с большими данными и сложными макросами в табличных редакторах, а также по ИИ-функциональности и автоматизации по принципу Copilot, хотя российские производители активно инвестируют в эти направления.

Эксперты ожидают, что трендом 2026 г/ станут автономные ИИ-агенты, обеспечивающие интеграцию с другими офисными системами, что позволит автоматизировать рутинные операции и повысить продуктивность офисных работников на 30-40%.

«Российский рынок офисного программного обеспечения переходит от взрывного роста к устойчивому и стабильному развитию, – сказал Тайфур Касеев, руководитель направления средств совместной работы компании «Системный софт». – Рост объемов данного рынка в 2026-2030 гг. составит около 9%. Мы также прогнозируем дальнейшее перераспределение доли рынка в пользу российских производителей ПО. При сохранении текущих тенденций к концу 2030 г. российские вендоры будут обеспечивать более половины продаж офисного ПО».