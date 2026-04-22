CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Системный интегратор FreeZza внедрил СХД на базе ПО Raidix 5 в студии постпродакшн «Докино»

Системный интегратор FreeZza внедрил СХД на базе ПО Raidix 5 в студии постпродакшн «Докино». Об этом CNews сообщили представители FreeZza.

Студия постпродакшн «Докино», принявшая участие в создании ряда масштабных проектов для крупных заказчиков, среди которых — СТС, «Рен-ТВ», НТВ, Третьяковская галерея, «Российский футбольный союз», «Российская электронная школа» и другие крупные компании из различных отраслей.

Анализ текущих и будущих задач студии в области хранения данных позволил сделать выбор в пользу СХД на базе ПО Raidix 5, включенного в реестр российского ПО для СХД.

Отмечается, что в ПО Raidix 5 реализованы востребованные в отрасли медиапроизводства возможности: высокая производительность на поточных нагрузках, быстрый файловый доступ, удобное масштабирование. Использование в ПО уникальных алгоритмов построения RAID-массивов служит залогом высокой надежности хранения и обеспечения доступности данных.

«Создание медиапроектов связано со строгим контролем сроков исполнения, а потеря доступа к данным грозит полным срывом проекта и значительными финансовыми издержками со стороны как исполнителя, так и заказчика. Внедрение СХД на базе ПО Raidix 5 минимизирует подобные риски и позволяет обеспечить наилучшее качество готового материала, к которому неизменно стремятся в "Докино"», — сказал Ричард Николаенков, руководитель FreeZza.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

