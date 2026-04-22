«Синтеллект» и «Форсайт» объявляют о партнерстве для усиления бизнес-аналитикой решений по автоматизации документооборота

«Синтеллект» и «Форсайт» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Интеграция платформы TESSA от «Синтеллект» и аналитических решений «Форсайт» позволяет создать единую рабочую среду, где автоматизация документооборота дополнится возможностями профессионального бизнес-анализа. Об этом CNews сообщили представители «Форсайт».

Технологическое взаимодействие уже подтверждено в рамках пилотного проекта, где компании протестировали совместное интеграционное решение и получили измеримые показатели эффективности.

Объединение технологий трансформирует классический электронный документооборот в аналитическую версию СЭД+. Для пользователей TESSA такой подход означает доступ к аналитике в режиме самообслуживания: сотрудники смогут напрямую работать с витринами данных без привлечения ИТ-специалистов, что значительно сократит время на исследование данных и ускорит принятие решений.

«Платформа TESSA занимает лидирующие позиции на рынке СЭД и обеспечивает надежную и высокопроизводительную автоматизацию процессов документооборота, предоставляя стандартные возможности по генерации различных отчетов. Однако, партнерство с «Форсайт» выводит возможности нашей бизнес-аналитики на принципиально новый уровень: теперь пользователи смогут не только управлять процессами, но и оценивать их эффективность формируя любые аналитические сводки в режиме реального времени. Это эволюция СЭД без смены привычного интерфейса: бизнес получит новые возможности, не прерывая текущие процессы», – отметил Павел Каштанов, генеральный директор «Синтеллект».

«Корпоративные заказчики все чаще ищут решения, которые объединяют автоматизацию документооборота с мощной бизнес-аналитикой. Современные инструменты должны не просто хранить данные, но и помогать принимать управленческие решения с помощью наглядных информационных панелей (дашбордов) и регламентной отчетности. Именно на этот запрос отвечает стратегическое партнерство компаний «Форсайт» и «Синтеллект». Объединив наши технологии, мы создаем синергию, которая значительно повышает ценность предложения для рынка. В основе нашего сотрудничества лежит взаимная заинтересованность клиентов и поставщиков, а также высокое качество программных продуктов обеих компаний. Мы рады, что совместная работа активно развивается. В настоящее время команды сосредоточены на повышении удобства пользователей при интеграции наших решений», — сказал Владимир Комов, генеральный директор «Форсайт».

