Российские предприятия могут терять до 20% бюджета ТОиР только из-за поздних решений и сопротивления изменениям

Компания «Деснол» и эксперты рынка отмечают: каждый пятый рубль из бюджета на ТОиР расходуется впустую. Основные причины — страх персонала и поздняя реакция руководства технических служб на изменения рынка и необходимость реформ. Многие ремонтные службы промышленных предприятий продолжают работать по правилам 15–20-летней давности. Если реформы службы ТОиР идут, то с трудом. Об этом CNews сообщили представители «Деснол».

Аварийные отказы могут стоить 730 млн руб. в год

По оценке Романа Пилькина, основателя компании «Деснол», разработчика и интегратора экосистемы решений «1С:ТОиР», на любом предприятии с ремонтной службой от 100 человек и принципами работы 15-летней давности бюджет ремонтной службы можно сократить минимум на 20% без потери качества и показателей эффективности.

«Если затраты на техническое обслуживание и ремонт растут, а аварийные простои не снижаются — это значит, что прежняя система ТОиР исчерпала свои возможности. И это не повод увольнять людей, а сигнал, что нужно перестраивать процессы. Проблема в том, что многие предприятия живут в иллюзии стабильности, пока кто-то не посчитает реальные потери в деньгах. Например, в моей практике был случай, когда в ходе аудита одного из предприятий, которое руководство считало стабильным, годовые потери от аварийных простоев насчитывали 730 млн руб.», — отметил президент Ассоциации эффективного управления производственными активами Александр Сидоров.

Наиболее устойчивый результат дают реформы, инициированные главным инженером или техническим директором при поддержке первого лица компании: именно этот фактор, по мнению Александра Сидорова, определяет 50% успеха в повышении эффективности ремонтных служб промышленных предприятий.

Как запускать изменения

Андрей Мастин, руководитель проектов дирекции по эффективности и улучшениям компании «Ай Пласт», считает, что самый рациональный путь — постепенная трансформация, когда техническое руководство само, мягкой силой, направляет службу ТОиР исходя из стратегии компании. Если инициатива исходит от финансового директора — это сигнал, что вы уже в положении догоняющих. Лучший вариант — когда главный инженер или технический директор сам инициирует изменения, потому что он видит реальную картину в цехах и понимает, как сократить затраты на ремонт.

Эксперты сходятся во мнении, что любая реформа ТОиР невозможна без вовлечения сотрудников в проект изменений, аудита уровня зрелости ТОиР и реорганизации оргструктуры, которая бы учитывала рост бизнеса и необходимую трансформацию бизнес-процессов. При этом начинать необходимо не с директивных указаний, а с обучения персонала и первых побед на пилотных участках, если проект затрагивает автоматизацию ТОиР — так можно быстрее получить результат и избежать саботажа.