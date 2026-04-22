CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Российские предприятия могут терять до 20% бюджета ТОиР только из-за поздних решений и сопротивления изменениям

Компания «Деснол» и эксперты рынка отмечают: каждый пятый рубль из бюджета на ТОиР расходуется впустую. Основные причины — страх персонала и поздняя реакция руководства технических служб на изменения рынка и необходимость реформ. Многие ремонтные службы промышленных предприятий продолжают работать по правилам 15–20-летней давности. Если реформы службы ТОиР идут, то с трудом. Об этом CNews сообщили представители «Деснол».

Аварийные отказы могут стоить 730 млн руб. в год

По оценке Романа Пилькина, основателя компании «Деснол», разработчика и интегратора экосистемы решений «1С:ТОиР», на любом предприятии с ремонтной службой от 100 человек и принципами работы 15-летней давности бюджет ремонтной службы можно сократить минимум на 20% без потери качества и показателей эффективности.

«Если затраты на техническое обслуживание и ремонт растут, а аварийные простои не снижаются — это значит, что прежняя система ТОиР исчерпала свои возможности. И это не повод увольнять людей, а сигнал, что нужно перестраивать процессы. Проблема в том, что многие предприятия живут в иллюзии стабильности, пока кто-то не посчитает реальные потери в деньгах. Например, в моей практике был случай, когда в ходе аудита одного из предприятий, которое руководство считало стабильным, годовые потери от аварийных простоев насчитывали 730 млн руб.», — отметил президент Ассоциации эффективного управления производственными активами Александр Сидоров.

Наиболее устойчивый результат дают реформы, инициированные главным инженером или техническим директором при поддержке первого лица компании: именно этот фактор, по мнению Александра Сидорова, определяет 50% успеха в повышении эффективности ремонтных служб промышленных предприятий.

Как запускать изменения

Андрей Мастин, руководитель проектов дирекции по эффективности и улучшениям компании «Ай Пласт», считает, что самый рациональный путь — постепенная трансформация, когда техническое руководство само, мягкой силой, направляет службу ТОиР исходя из стратегии компании. Если инициатива исходит от финансового директора — это сигнал, что вы уже в положении догоняющих. Лучший вариант — когда главный инженер или технический директор сам инициирует изменения, потому что он видит реальную картину в цехах и понимает, как сократить затраты на ремонт.

Эксперты сходятся во мнении, что любая реформа ТОиР невозможна без вовлечения сотрудников в проект изменений, аудита уровня зрелости ТОиР и реорганизации оргструктуры, которая бы учитывала рост бизнеса и необходимую трансформацию бизнес-процессов. При этом начинать необходимо не с директивных указаний, а с обучения персонала и первых побед на пилотных участках, если проект затрагивает автоматизацию ТОиР — так можно быстрее получить результат и избежать саботажа.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

