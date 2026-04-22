Proteqta усиливает производственную безопасность на новой стройплощадке «Галс-Девелопмент» с помощью своего решения Proteqta Atom 4.0

Компания Proteqta (ГК Softline) внедрила свое комплексное программно-аппаратное решение для промышленной безопасности еще на одной стройплощадке «Галс-Девелопмент». Proteqta Atom 4.0 уже несколько лет обеспечивает непрерывный мониторинг соблюдения норм охраны труда, повышает уровень безопасности персонала и способствует оптимизации производственных процессов клиента. Об этом CNews сообщили представители Softline.

ГК «Галс-Девелопмент» специализируется на строительстве объектов жилой и коммерческой недвижимости классов бизнес, премиум, элит и de luxe, а также премиальной загородной недвижимости. Общий объем девелоперских проектов и объектов в портфеле составляет свыше 3,7 млн кв. м.

Компания Proteqta провела внедрение Proteqta Atom 4.0 для ГК «Галс-Девелопмент» на площадке жилого комплекса «Адмирал». Ранее решение уже успешно применялось на другом объекте клиента – ЖК «Монблан».

Proteqta представляет собой комплексную экосистему для управления операционной эффективностью и безопасностью. Решение включает собственный IoT-модуль и ПО для обеспечения непрерывного контроля и аналитики.

«Сегодня более 500 сотрудников наших клиентов ежедневно работают в умных касках Proteqta, а система контролирует безопасность на многих объектах. Наше решение подходит для самых требовательных отраслей, в том числе атомной и нефтегазовой, где цена ошибки максимальна. Proteqta Atom 4.0 подтвердило свой высокий уровень надежности и глубины аналитики и в строительном секторе. Для нашего заказчика “Галс-Девелопмент” принципиально важны высокая производительность труда и культура безопасности на стройплощадках, поэтому компания вновь выбрала наше решение для обеспечения полной прозрачности процессов и предотвращения нарушений», – отметил Семен Одинец, владелец продукта Proteqta ГК Softline.

«Цифровая трансформация помогает нам строить быстрее и качественнее: именно в этом мы видим ее главную ценность. Мы протестировали Proteqta от ГК Softline на одной из своих площадок и убедились в эффективности и надежности решения. Теперь мы внедряем эту передовую систему на новом масштабном объекте – ЖК “Адмирал”. На этой площадке мы создаем “цифровой завод под открытым небом”, и система промышленной безопасности Proteqta Atom 4.0 органично в него встраивается. Она дает нам объемную картину процесса стройки: где и как долго находятся сотрудники, информирует о соблюдении режима труда и отдыха, передает параметры воздуха и влажности в зоне проведения работ. Это помогает контролировать и безопасность, и качество работ», – сказал Андрей Чернуха, руководитель функционального направления «Персонал и организационное развитие» ГК «Галс-Девелопмент», генеральный директор «Галс-Цифра».

