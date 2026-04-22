«Неоскан» представила двухпроекционный интроскоп 6550D для аэропортов, вокзалов и станций

В ассортименте досмотрового оборудования «Неоскан» появился двухпроекционный интроскоп 6550D, предназначенный для проверки багажа, ручной клади и других предметов на объектах с повышенными требованиями к безопасности. Об этом CNews сообщил представитель компании «Армо-Системы».

Установка оснащена двумя рентгеновскими генераторами напряжением 160 кВ и встроенными интеллектуальными функциями анализа изображений, что обеспечивает высокую эффективность досмотра при интенсивном пассажиропотоке. Система дополнительно оборудована камерами видеонаблюдения для контроля зоны досмотра и рабочим местом оператора с двумя мониторами со встроенными средствами аутентификации.

Данный рентгенотелевизионный интроскоп «Неоскан» имеет сертификат соответствия ПП РФ №969 для технических средств обеспечения транспортной безопасности, при этом сочетает компактные габариты с увеличенной высотой туннеля 500 мм. Кроме того, масса интроскопа не превышает 800 кг, что облегчает транспортировку и размещение оборудования на объекте.

Повышенная эффективность досмотра достигается за счет использования данной двухпроекционной рентгенотелевизионной системы с двумя генераторами напряжением 160 кВ. Формирование изображения объекта одновременно в двух ракурсах позволяет оператору быстрее анализировать содержимое багажа и снижает вероятность пропустить опасный предмет. При этом данный рентгенотелевизионный интроскоп имеет проникающую способность (по стали) до 34 мм, а разрешающую – до 40 AWG, что в сочетании с двумя проекциями сканирования обеспечивает уверенное обнаружение даже небольших объектов внутри плотных предметов.

Интеллектуальные функции анализа изображений реализованы с использованием алгоритмов ИИ, позволяющих автоматически распознавать на рентгеновских изображениях до 35 основных типов запрещённых и потенциально опасных предметов. Дополнительно рентгенотелевизионный интроскоп поддерживает функцию искусственного наложения изображений запрещённых объектов на изображение багажа, что используется для обучения операторов и повышения эффективности их подготовки. Для защиты системы в интроскопе предусмотрена аутентификация операторов по отпечаткам пальцев или распознаванию лица, а также стандартная авторизация по паролю.

<p>Евгений Степанов, ICL Техно: Создать полноценную отечественную экосистему техники пока нереалистично</p>
Контроль самого процесса досмотра обеспечивается комплексом из пяти видеокамер, две из которых установлены на входе в туннель, две – на выходе, а ещё одна расположена на рабочем столе оператора. Камеры позволяют отслеживать перемещение багажа по конвейеру и контролировать связку «пассажир – багаж», что помогает предотвращать подмены и разбирать спорные ситуации. При этом рентгенотелевизионный интроскоп поддерживает архивирование рентгеновских изображений и видеоданных досмотра с хранением архива не менее 30 суток на накопителе ёмкостью до 4 ТБ.

Высокая производительность установки обеспечивается конструкцией интроскопа и применением современной электроники для обработки изображений. Так, в состав комплекса входит непосредственно рентгенотелевизионный интроскоп с конвейерной лентой, скорость которой регулируется в диапазоне 0,2–0,4 м/с, а также рабочий стол оператора с двумя встроенными ЖК-мониторами. Рентгенотелевизионная система рассчитана на круглосуточную эксплуатацию без разогрева и технологических перерывов, что особенно важно для объектов транспортной инфраструктуры с интенсивным пассажиропотоком.

Новые рентгенотелевизионные интроскопы 6550D уже доступны для заказа в компании «Армо-Системы».

Какого эффекта можно ждать от цифровизации закупок

Власти оштрафовали знаменитый Курчатовский институт на 300 миллионов за задержку создания чипа на замену Intel

«Базальт СПО» выпускает программный комплекс для офисных сотрудников

Вместо курток и сумочек. Wildberries создал собственного «убийцу» бежавшей из России Jira

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования

Российские лидеры в сфере цифровизации промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Показать еще

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще