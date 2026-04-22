Нейросеть помогла устранить более 248 тыс. нарушений в Подмосковье за три месяца

В I квартале 2026 г. благодаря искусственному интеллекту, внедренному в камеры системы «Безопасный регион», в Московской области удалось зафиксировать и устранить свыше 248 тыс. нарушений в различных сферах жизни региона. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Система «Безопасный регион» с ИИ-решениями продолжает демонстрировать высокую эффективность в автоматизации контроля за городской средой. Используя инфраструктуру системы в регионе функционируют 12 проектов. Так, ИИ позволяет нам в режиме реального времени следить за порядком на улицах, контролировать очереди на остановках, фиксировать несанкционированную торговлю или неправильную парковку, выявлять безнадзорных животных. За I квартал 2026 г. удалось оперативно обнаружить и устранить более 248 тыс. различных типов нарушений», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Больше всего нарушений за этот период было устранено в рамках проекта «Контроль за состоянием многоквартирных домов». Благодаря нейросети удалось ликвидировать более 142 тыс. случаев навалов снега, сосулек и наледи на жилых домах.

В рамках проекта «Чистая территория» на улицах Подмосковья за три месяца зафиксировали и устранили 95,9 тыс. нарушений содержания дворов – например, мусор на контейнерных площадках, невывезенный снег, неработающее освещение или граффити.

Кроме того, с помощью ИИ было зафиксировано и устранено 7 тыс. случаев образования очередей на остановках общественного транспорта, более 1,7 тыс. автомобилей, припаркованных на территории контейнерных площадок, 996 случаев мусора на остановках общественного транспорта, 562 эпизода несанкционированной торговли на улицах и 112 инцидентов по контролю прогресса в строительстве в течение месяца.

Ознакомиться с этими и другими проектами, функционирующими в Московской области на базе искусственного интеллекта, можно на портале «Цифровой регион». Он представляет собой всероссийскую платформу для обмена лучшими практиками внедрения цифровых технологий, изучения опубликованных решений и подачи онлайн-заявки на их реализацию в своем регионе.

