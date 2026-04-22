CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС усилила сеть в порту отправки грузов для северного завоза

МТС расширила зону покрытия LTE в поселке Пеледуй в Ленском районе Якутии, который играет ключевую роль в навигации по реке Лена и логистике северного завоза грузов. После установки нового телеком-оборудования более 3,5 тыс. человек смогут пользоваться улучшенной голосовой связью и мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили в поселке дополнительное телеком-оборудование «дальнобойного» диапазона LTE-900 с высокой проникающей способностью радиосигнала. Улучшенный высокоскоростной мобильный интернет МТС охватывает жилые улицы и все основные социальные и стратегические объекты на территории Пеледуя, в частности образовательные и медицинские учреждения, культурно-досуговые центры, спортивные площадку и пожарную станцию.

Пеледуй известен как крупный и стратегически важный транспортный узел на реке Лене. База речного флота обслуживает суда, работающие в арктических широтах. Обновленный мобильный интернет МТС стал доступен на территории базы технической эксплуатации флота, которая включает единственный в регионе уникальный 4,5-тысячетонный плавучий док, обеспечивающий масштабный судоремонт. Также усиленная сеть МТС покрывает грузовой порт на реке Лена, через который осуществляется доставка грузов, включая нефтепродукты, строительные материалы и оборудование для северного завоза и промышленных объектов Якутии.

«Помимо того, что Пеледуй обеспечивает жизнедеятельность региона, поддерживая речную логистику и промышленный сектор Якутии, за пять лет поселок стал одним из самых быстро развивающихся и благоустроенных в Ленском районе. После проведенных нами работ уровень цифрового комфорта в Пеледуе не отстает от общего уровня жизни в поселке. Развитие сети – это наш вклад в поддержку малых и удаленных населенных пунктов республики», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

