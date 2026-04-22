МТС усилила сеть в порту отправки грузов для северного завоза

МТС расширила зону покрытия LTE в поселке Пеледуй в Ленском районе Якутии, который играет ключевую роль в навигации по реке Лена и логистике северного завоза грузов. После установки нового телеком-оборудования более 3,5 тыс. человек смогут пользоваться улучшенной голосовой связью и мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили в поселке дополнительное телеком-оборудование «дальнобойного» диапазона LTE-900 с высокой проникающей способностью радиосигнала. Улучшенный высокоскоростной мобильный интернет МТС охватывает жилые улицы и все основные социальные и стратегические объекты на территории Пеледуя, в частности образовательные и медицинские учреждения, культурно-досуговые центры, спортивные площадку и пожарную станцию.

Пеледуй известен как крупный и стратегически важный транспортный узел на реке Лене. База речного флота обслуживает суда, работающие в арктических широтах. Обновленный мобильный интернет МТС стал доступен на территории базы технической эксплуатации флота, которая включает единственный в регионе уникальный 4,5-тысячетонный плавучий док, обеспечивающий масштабный судоремонт. Также усиленная сеть МТС покрывает грузовой порт на реке Лена, через который осуществляется доставка грузов, включая нефтепродукты, строительные материалы и оборудование для северного завоза и промышленных объектов Якутии.

«Помимо того, что Пеледуй обеспечивает жизнедеятельность региона, поддерживая речную логистику и промышленный сектор Якутии, за пять лет поселок стал одним из самых быстро развивающихся и благоустроенных в Ленском районе. После проведенных нами работ уровень цифрового комфорта в Пеледуе не отстает от общего уровня жизни в поселке. Развитие сети – это наш вклад в поддержку малых и удаленных населенных пунктов республики», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.