Магнитогорский металлургический комбинат перевел 14 складов на российскую логистическую платформу EME.WMS

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) вывел на промышленный уровень проект по автоматизации складского комплекса. Базой для внедрения стала российская платформа EME.WMS пятого поколения, разработанная компанией ЕМЕ. Проект охватил всю инфраструктуру участка оборудования № 1 Управления подготовки производства (УПП). Об этом CNews сообщили представители ЕМЕ.

Масштаб и сложность объекта автоматизации

В зону автоматизации попали 14 складов общей площадью более 25 тыс. м2, вместе с прилегающими открытыми площадками для хранения крупногабаритного оборудования. Специфика объекта – в широкой номенклатуре: здесь хранится более 100 тыс. наименований запасных частей и комплектующих — от мелкоштучных изделий до многотонных узлов и агрегатов.

Импортозамещение и стратегические задачи

Решение о внедрении WMS принималось с учетом стратегических планов комбината по строительству нового складского комплекса класса «А» с многоярусным стеллажным хранением. Одной из ключевых задач стала замена иностранного ПО и переход на отечественную платформу.

Почему EME.WMS

Выбор был сделан в пользу платформы EME.WMS пятого поколения от компании ЕМЕ. Решение было принято по итогам открытого тендера.

ЕМЕ имеет экспертизу и практический опыт работы именно со складами снабжения — хранения запасных частей, комплектующих, оборудования, спецодежды для производственных нужд. Специалисты компании хорошо знают особенности учета таких материалов, разнородность номенклатуры и специфику складских процессов на промышленных предприятиях. Ряд таких проектов ЕМЕ успешно выполняет для «Газпромнефть-Снабжение». Этот опыт стал одним из аргументов в пользу выбора платформы.

В рамках проекта решались задачи: внедрение адресного хранения и штрихкодирования; управление складскими запасами с учетом партий, серийных номеров и совместимости товаров; автоматизация основных складских бизнес-процессов в режиме реального времени; планирование складских ресурсов и управление транспортными потоками; использование сканеров и технологий штрихкодирования при выполнении определенных видов складских операций; интеграция с корпоративной системой Oracle E-Business Suite (OEBS 12).

Этапы и особенности внедрения

Из-за территориальной распределенности складов запуск системы осуществлялся поэтапно.

Первый пилотный склад был запущен за один месяц. Следующие два месяца специалисты ЕМЕ обеспечивали удаленную поддержку. Остальные 13 объектов удалось тиражировать всего за два месяца, горячая поддержка заняла еще один месяц.

В ходе проекта автоматизированы процессы: приемка, размещение, подбор, отгрузка товара, а также работа с кабельной (мерной) продукцией.

Результаты и эффект для производства

По данным ММК, внедрение WMS обеспечило: сокращение времени поиска и подбора товарно-материальных ценностей (ТМЦ) на 15–20%; повышение точность учета - уровень достоверности складских остатков (SLA) достиг 99%; снижение ошибок при выполнении операций и зависимости от человеческого фактора за счет внедрения EME.WMS пятого поколения (управление складом на основе бизнес-процессов); сокращение времени ввода в работу новых сотрудников с трех-шести месяцев до двух-четырех недель.

Оценка проекта

Начальник участка оборудования № 1 УПП ММК Артем Долгушин: «Запуск полностью российской электронной системы позволил нам повысить точность складских операций. «Умный» склад способствует сокращению времени на поиск, подбор и отгрузку оборудования, что напрямую влияет на общую скорость обеспечения производства. Контроль местоположения товаров в режиме реального времени обеспечивает лучшую управляемость складскими процессами».

Стратегическое значение и планы развития

Заместитель начальника УПП ММК Евгений Носов: «Для нас этот проект имеет стратегическое значение. Мы сознательно начали с самого сложного участка, чтобы отработать все нюансы перед масштабированием. Хотя прямая экономия от таких проектов не так очевидна, как, например, в производственных инициативах, он приводит к общей эффективности за счет оптимизации логистики и повышения прозрачности складских операций. Мы достигли поставленных целей и получили уникальный для металлургической отрасли опыт».

Успешный опыт планируется тиражировать на другие подразделения УПП ММК. Кроме того, комбинат уже обсуждает с разработчиком следующий этап цифровизации — внедрение системы прослеживаемости движения ТМЦ со складов непосредственно в цеха производства с использованием QR-кодирования (по аналогии с системой «Честный знак»).