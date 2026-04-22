CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения
|

«Корус Консалтинг» объединил 1 000 сотрудников «Иви» в едином цифровом пространстве на базе K-Team HRM

«Корус Консалтинг» помог «Иви» заменить разрозненные системы на экосистему K-Team HRM. Проект позволил компании отказаться от ИТ-продуктов зарубежного вендора и самописных решений, а также сократить время на рутинные HR-задачи. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Онлайн-кинотеатр «Иви» – российский онлайн-кинотеатр с ежемесячной аудиторией более 50 млн уникальных пользователей.

До начала цифровой трансформации внутренняя HR-среда «Иви» была фрагментированной. Корпоративный портал был реализован на платформе зарубежного вендора, задачи и проекты велись в отдельной системе, новости и коммуникации команды были распределены между каналами в мессенджере и электронной почтой. Единой точки входа для сотрудников не существовало – информация о коллегах, внутренних сервисах и HR-процессах была «разбросана» по разным источникам. При этом компания продолжала расти: появлялись новые подразделения, сотрудники, платформы. В этих условиях потребность в удобном цифровом пространстве стала критической.

Для решения вышеописанных задач команда «Иви» выбрала готовое коробочное решение K-Team HRM, которое позволяет выстроить полный цикл управления персоналом и может стать главным коммуникационным инструментом в компании. Ключевыми требованиями стали возможность работы HRM в закрытом контуре на собственных серверах компании, бесшовные интеграции с существующими корпоративными системами и высокий уровень безопасности данных.

Внедрением новой HRM-платформы занималась собственная ИТ-команда «Иви», а эксперты K-Team выступали в роли консультантов и архитекторов, сопровождая процесс и помогая с настройкой сложных сценариев. Такой подход потребовал более плотной коммуникации и детальной фиксации всех решений, и в итоге дал заказчику полный контроль над инфраструктурой портала, а также глубокое понимание того, как система устроена изнутри.

На первом этапе были настроены все ключевые интеграции: с ADFS для автоматической синхронизации учетных записей, с «1С:ЗУП» как источником актуальных данных о сотрудниках и организационной структуре и с MS Exchange для отправки почтовых уведомлений.

Особое внимание в проекте эксперты уделили борьбе с информационным шумом. Новости и анонсы мероприятий теперь публикуются таргетированно по подразделениям, что позволяет доносить до сотрудников только релевантный контент. Для мероприятий дополнительно разработали логику приоритетов: если конкретные пользователи указаны в списке участников, они получают доступ к событию независимо от ограничений по подразделениям.

Особое внимание компания уделила системе уведомлений о мероприятиях. Она охватывает все ключевые сценарии: подтверждение участия, отказ, а также изменения критичных параметров — даты, времени, места или ссылки на трансляцию. Уникальной особенностью стала возможность создавать таргетированные мероприятия под разные подразделения. Также во все приглашения автоматически вкладывается файл в формате .ics для быстрого добавления в календарь.

Портал «Иви Team» (так сотрудники назвали новую платформу) стал центром корпоративной жизни. В личном кабинете отображается информация о полисах ДМС и других страховых продуктах, компетенции и контакты сотрудника. Отдельно реализован механизм награждения за стаж работы – в день юбилея сотрудника ему автоматически присваивается бейдж (иконка, которая появляется в личном кабинете как виртуальная награда).

Для управления контентом эксперты «Корус Консалтинг» внедрили модуль контентных страниц, позволяющий создавать текстовые и мультимедийные материалы без участия разработчиков. Появились отдельные страницы с полной информацией о ДМС и бенефитах, а также раздел «Люди Иви» с историями сотрудников, помогающий знакомить коллег друг с другом и укреплять внутренние связи. На портале есть удобный сборник гиперссылок на все корпоративные ресурсы и структурированная база знаний, где аккумулируется и поддерживается в актуальном состоянии проектный опыт компании. Опросы теперь запускаются в несколько кликов, а результаты формируются в виде понятных и наглядных отчетов, что позволяет быстро собирать и анализировать обратную связь.

Брендирование портала выполнено в корпоративном стиле «Иви». Благодаря удобному конструктору новостей и готовым шаблонам верстка контента стала в разы быстрее и удобнее, чем на прежнем портале.

«Мы заменили устаревшую систему на новую, чтобы уйти от хаоса в коммуникациях и рутины. Теперь все процессы прозрачны, а сотрудники сосредоточены на результате, а не на поиске информации», – сказала Ирина Пятигорская, HRD онлайн-кинотеатра «Иви».

«Проект «Иви» – пример того, как грамотная архитектура и внимание к деталям превращают корпоративный портал из инструмента "для галочки" в реального цифрового помощника. В планах – улучшение организационной структуры для еще более удобного поиска коллег по различным критериям, внедрение графика отпусков с автоматическими согласованиями, а также запуск модулей "Оценка 360" и "Обучение" для прозрачного и контролируемого развития талантов внутри компании», – сказал Александр Невинчанный, директор департамента K-Team, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

