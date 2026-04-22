GreenData подтвердила совместимость low-code платформы с актуальными версиями Postgres Pro

GreenData, российский разработчик low-code платформы, подтвердил совместимость решения с актуальными версиями Postgres Pro – промышленной СУБД для высоконагруженных систем. Сертификат, выданный компанией Postgres Professional, которая развивает экосистему решений для работы с данными и поддерживает российскую СУБД, подтверждает стабильную совместную работу продуктов. Это дает заказчикам дополнительную основу при развитии импортонезависимого ИТ-ландшафта. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

По результатам очередного цикла тестирования подтверждена корректная работа платформы GreenData с промышленной системой управления базами данных (СУБД) и ее версиями Postgres Pro Standard 15, 17 и 18, а также с Postgres Pro Enterprise 17 и 18.

Для корпоративных заказчиков, которые строят и масштабируют бизнес-критичные системы на базе отечественного ПО, подтвержденная совместимость инфраструктурных компонентов – это вопрос не формального статуса, а предсказуемости архитектуры, устойчивости среды и снижения рисков при обновлении технологического стека. В связке с Postgres Pro платформа GreenData может использоваться как основа для создания и развития корпоративных приложений, автоматизации сложных бизнес-процессов, управления клиентскими и внутренними сервисами, а также для реализации масштабных цифровых инициатив.

Подтверждение совместимости особенно важно для проектов с повышенными требованиями к надежности, производительности и информационной безопасности. Интеграция решений позволяет крупным организациям ускорить разработку и внедрение приложений для автоматизации и цифровизации бизнес-процессов на базе отечественного программного стека.

Безопасность

Кроме того, для бизнеса важна не только функциональность платформы, но и ее готовность работать в актуальном технологическом контуре. Подтверждение совместимости GreenData с новыми версиями Postgres Pro дает клиентам понятную основу для дальнейшего планирования развития систем, обновления инфраструктуры и выбора импортонезависимого стека под будущие долгосрочные проекты.

«Крупным компаниям сегодня принципиально важно не просто заместить отдельные ИТ-компонент. Необходимо собрать целостную, надежную, независимую от зарубежных вендоров систему. То, что low-code платформа GreenData официально совместима с новыми версиями Postgres Pro как раз и дает заказчикам именно такую базу: понятную архитектуру, стабильную работу, а также удобство и простоту дальнейшего развития. В результате компании смогут быстрее запускать проекты по автоматизации и цифровизации, а все риски, которые сопутствуют процессам обновления инфраструктуры – будут минимизированы», — сказал Сергей Лебедев, коммерческий директор GreenData.

