ФНС России и «Тензор» завершили обучение бизнеса переходу на ЭТрН

Федеральная налоговая служба совместно с компанией «Тензор» (разработчик системы Saby) завершила масштабный цикл образовательных вебинаров для бизнеса, посвященных обязательному переходу на электронные транспортные накладные (ЭТрН) с 1 сентября 2026 г. Спикерами стали эксперты Saby и представители региональных управлений ФНС России. Об этом CNews сообщили представители компании «Тензор».

Программа охватила 70 из 89 региональных управлений ФНС по всей стране. Она объединила не только бизнес, но и государственные органы — Минтранс, Минцифры, ТПП и др. Переход на ЭТрН затрагивает всех участников рынка — от грузоотправителей и перевозчиков до получателей и самих ведомств, которые также включаются в цифровой документооборот.

«Тензор» не просто информирует рынок, а уже помогает госорганам и бизнесу сделать переход на ЭТрН системным и технологичным. В дальнейшем работа с ведомствами и участниками рынка будет продолжена для развития цифровых решений в логистике.

В рамках программы участникам разъяснили принципы работы с электронной транспортной накладной и взаимодействие с системой ГИС ЭПД, куда поступают перевозочные документы. Доступ к системе имеют ФНС, Минтранс, ГИБДД и другие ведомства.

Разобрали реальные сценарии: мультимодальные перевозки, подписание через «Госключ», работу с шаблонами, массовую обработку документов и отслеживание статусов в реальном времени.

Отдельное внимание уделили прикладным возможностям: участники увидели, как выстраивается цифровое взаимодействие — от обмена документами до коммуникации внутри них, включая мобильные сценарии для водителей и приемку грузов по QR-коду.

«Мы завершили важный этап — провели по всей России масштабное обучение, объединив на одной площадке госорганы и бизнес. Все они — участники процесса перехода на ЭТрН. Следующий шаг — практическое внедрение решений Saby TMS на стороне государственных органов и участников рынка. Уже сейчас мы начинаем стадию активного внедрения Saby TMS в УФНС и Минтранс», — отметил Денис Малышев, руководитель направления «Транспорт» компании «Тензор».

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

